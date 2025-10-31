وزیر اقتصاد و دارایی گفت:برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: «از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که بحث طرح تحول مناطق آزاد را آماده کنند. هدف از این طرح آن است که به‌طور عملیاتی برای مناطق آزاد چه اقداماتی باید انجام دهیم.»

وی ادامه داد: «رئیس شورای‌عالی مناطق آزاد زحمت کشیدند و این پروژه را به یک تیم مشاوره‌ای قوی در کشور سپردند. خروجی این پروژه امروز در جلسه مدیران مناطق آزاد ارائه شد و کار بسیار ارزشمندی انجام شده است.»

او بیان کرد: «بر اساس تصمیمات اتخاذشده، قرار بر این است که برای هر یک از مناطق آزاد، مبتنی بر راهبردها و استراتژی‌هایی که در این طرح تحول تهیه شده، یک طرح توسعه با کمک مشاورین خارجی و داخلی آماده شود. این طرح به‌عنوان راهنمای برنامه پنج‌ساله آتی ما مورد استفاده قرار خواهد گرفت.»

وی افزود: «با یک نگاه پنج تا شش‌ساله، ان‌شاءالله بتوانیم تحولی را در حوزه مناطق آزاد رقم بزنیم.»

مناطق آزاد؛ پیشران تحول اقتصادی کشور

گفتنی است پیش از این نیز رضا مسرور در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی جزیره کیش، ضمن قدردانی از حضور و همراهی فعالان بخش خصوصی، به تشریح دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد پرداخت.

مسرور با اشاره به روند تدوین و تصویب اصلاحیه قانون مناطق آزاد اظهار داشت: این اصلاحیه حاصل تلاش کارشناسی و مشارکت فعال فعالان اقتصادی است و محورهایی همچون بازگشت معافیت‌های مالیاتی، حذف مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل در فرآیندهای تولید و تجارت را دربرمی‌گیرد. با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی، زمینه اجرای این اصلاحات مهم فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در دولت نسبت به مناطق آزاد دو نگاه وجود دارد، افزود: یک نگاه، مناطق آزاد را صرفاً محل واردات و قاچاق می‌داند، اما نگاه راهبردی‌تر این است که توسعه کشور از دل مناطق آزاد می‌گذرد. خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر همین رویکرد تأکید کردند و مناطق آزاد را موتور محرک توسعه ملی دانستند.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به برخی از دستاوردهای اخیر در حوزه اجرایی اشاره کرد و گفت: رفع محدودیت ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، حل مسئله مالیات مضاعف بر ارزش افزوده و بهبود فرآیند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی با ایجاد نظام نوبت‌دهی منظم در سازمان‌های مناطق آزاد، از جمله گام‌های عملی اخیر در جهت رونق اقتصادی این مناطق است.

مسرور با ابراز امیدواری نسبت به اجرای کامل اصلاحیه قانون مناطق آزاد خاطرنشان کرد: با تداوم حمایت‌های دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، شاهد شکل‌گیری الگویی پایدار از سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن در جزیره کیش و دیگر مناطق آزاد کشور خواهیم بود.

