باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان فضایی ایران در راستای وظایف حاکمیتی خود، نخستین نشست "به‌روزرسانی سند توسعه کاربردهای تصاویر ماهواره‌ای" را با ذی‌نفعان حوزه برگزار کرد. در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بهره‌بردار از خدمات و کاربردهای فناوری فضایی برگزار شد، تازه‌ترین اقدامات سازمان فضایی ایران برای نیازسنجی دستگاه‌های بهره‌بردار به تصاویر ماهواره‌ای و کاربردهای سنجش از دور تشریح شد.

به نقل از سازمان فضایی، در این نشست که نمایندگانی از سازمان‌های محیط زیست، مدیریت بحران، هواشناسی، نقشه‌برداری، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی، تحقیق آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح حضور داشتند، لزوم به‌روزرسانی و اهمیت تعیین نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در توسعه کاربردهای داده‌های ماهواره‌ای مورد بحث و بررسی و تاکید قرار گرفت.