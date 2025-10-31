دیدار جذاب و تماشایی دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان برابر یکدیگر به میدان رفتند که در پایان بازی با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
در دقیقه ۱۸ پاس قطری مدافع استقلال خوزستان در عمق خط دفاع فولاد به عارف رستمی رسید و این مهاجم موفق شد دروازه لک را باز کند.
درحالی که میرفت بازی با برتری شاگردان خلیفه اصل تمام شود در دقیقه ۹۰+۷ ابوالفضل زاده عطار دروازه استقلال را باز کرد تا همه چیز برابر شود.
استقلال خوزستان با این یک امتیاز ۹ امتیازی شد و در دهم قرار گرفت و فولاد نیز ۸ امتیازی شد تا به رتبه دوازدهم جدول برسد.
تیم داوری:
داور: میثم حیدری / کمکها: امیرمحمد داودزاده، امین زاهدی، مهرداد خسروی / ناظر: آرمان اسعدی / داور VAR: وحید زمانی کمک: حامد سیری
ترکیب دو تیم:
استقلال خوزستان:
محمدجواد کیا، عارف رستمی، حمید بوحمدان، کوهی، جلالیوند، لطیفی، میردورقی، دانایی، مهدیزاده، احمدی و محمدمهدی احمدی
سرمربی: امیر خلیفهاصل
فولاد خوزستان
حامد لک، ابوالفضل رزاقپور، ساسان انصاری، علی نعمتی، سینا اسدبیگی، احسان محروقی، سینا مریدی، امیرمسعود سرآبادانی، گوستاوو بلانکو، یوسف مزرعه و سیدمحمد قریشی
سرمربی: یحیی گلمحمدی