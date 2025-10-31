باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا امروز جمعه تاکید کرد که آمریکا عمدا در حال ایجاد وضعیتی با هدف عادیسازی تجاوز علیه کشورهای منطقه است.
او اعلام کرد که این تهدید نه تنها ونزوئلا، بلکه کارائیب و آمریکا را به دلیل حضور نظامی خود در منطقه تحت تأثیر قرار میدهد.
این مقام ونزوئلایی تاکید کرد که برخلاف ادعاهای آمریکا و ترامپ سود قاچاق مواد مخدر به خزانه کشورهای آمریکای لاتین نمیرود، بلکه به جیب ایالات متحده و پناهگاههای مالیاتی در اروپا میرود.
در دوره اخیر، تنشها میان واشنگتن و کاراکاس تشدید شده است. این امر پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مقابل خبرنگاران صحت گزارشهای روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر اجازه سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) برای اجرای عملیاتهای مخفیانه در ونزوئلا با هدف بیثبات کردن دولت نیکولاس مادورو را تأیید کرد. ونزوئلا این اظهارات را شدیدترین نقض قانون بینالملل توصیف کرده است.
منبع: المیادین