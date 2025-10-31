تیم فوتبال سپاهان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال برابر شمس‌آذر قزوین به پیروزی رسید و به رده دوم جدول صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های شمس‌آذر قزوین و سپاهان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از ساعت ۱۸ امروز جمعه در قزوین به مصاف هم رفتند.

موعود بنیادی‌فرد با کمک‌های علیرضا ایلدروم و حامد صفای قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند.

شمس‌آذر پس از کسب اولین برد در فصل جدید در هفته گذشته در این بازی خانگی به دنبال دومین برد و فرار از انتهای جدول بود. در سوی دیگر سپاهان هم برای اینکه در کورس قهرمانی از استقلال عقب نماند، به دنبال سومین برد متوالی بود.

بازی را سپاهان با وجود بازی در خانه حریف بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۲۳ آرش رضاوند روی یک شوت دروازه شمس‌آذر را باز کرد تا زردپوشان اصفهانی یک بر صفر جلو بیفتند. نیمه اول با همین تک گل به سود سپاهان به پایان رسید.

در نیمه دوم سپاهان به دنبال حفظ گل زده و برتری بود، در سوی دیگر شمس‌آذر هم برای فرار از شکست خانگی به دنبال ایجاد موقعیت برای جبران بود. با این حال سپاهان با اداره بازی اجازه نداد تا شاگردان وحید رضایی موقعیت جدی روی دروازه محمدرضا اخباری خلق کنند.

در نهایت سپاهان توانست با نتیجه یک بر صفر شمس‌آذر را شکست دهد. سپاهان با کسب سومین برد متوالی ۱۵ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد و در یک امتیازی استقلال صدرنشین قرار گرفت.

شمس‌آذر هم با ۵ امتیاز در رده شانزدهم و آخر جدول باقی ماند.

ترکیب اولیه شمس‌آذر:

علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، صائب محبی، امیرمحمد نسایی، سهیل فداکار، امیر محمد محکم کار، داریوش شجاعیان، مهدی ممی زاده، هومن ربیع زاده، محمد میلاد سورگی و محمد جواد آزاده

سرمربی: وحید رضایی

ترکیب اولیه سپاهان:

محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، امید نورافکن، محمدمهدی لطفی، آرش رضاوند، آریا شفیع‌دوست، ایوان سانچس و مجید علیاری

سرمربی: محرم نویدکیا

برچسب ها: سپاهان اصفهان ، شمس آذر قزوین ، لیگ برتر فوتبال
دروازه‌بان استقلال یک ماه دور از میادین
لیگ برتر فوتبال؛
تقسیم امتیاز در خرم‌آباد؛ زور خیبر و گل‌گهر به هم نرسید
فرار یحیی و فولاد از شکست در دربی خوزستان در ثانیه‌های پایانی
لیگ برتر؛
پیروزی چادرملو مقابل مس رفسنجان در بازی پرگل
