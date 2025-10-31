باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا اقدام نظامی در داخل خاک ونزوئلا در حال بررسی است یا خیر، به طور خلاصه پاسخ داد: «خیر».

ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که آمریکا در هفته‌های اخیر حملات خود به برخی کشتی‌ها در منطقه کارائیب را افزایش داده است. دولت ترامپ ادعا می‌کند که این کشتی‌ها در قاچاق مواد مخدر دست دارند؛ اما کاراکاس معتقد است که آنها بخشی از تلاش برای سرنگونی نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا هستند.

پیش از این، کاخ سفید گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر آمادگی قریب‌الوقوع دولت دونالد ترامپ برای حمله به اهداف نظامی در ونزوئلا را رد کرد. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه در بیانیه‌ای به فاکس نیوز دیجیتال گفت: «منابع ناشناس نمی‌دانند درباره چه چیزی صحبت می‌کنند. هرگونه اطلاعیه‌ای در مورد سیاست ونزوئلا مستقیماً از سوی رئیس جمهور صادر خواهد شد.»

وال استریت ژورنال روز پنجشنبه گزارش داد که دولت ترامپ اهداف نظامی در ونزوئلا را که برای حمل مواد مخدر استفاده می‌شوند، شناسایی کرده است. اگرچه این خبرگزاری اعلام کرد که ترامپ تصمیمی در مورد اینکه آیا حملات زمینی علیه این اهداف را آغاز خواهد کرد یا خیر، اتخاذ نکرده است.

به طور جداگانه، روزنامه میامی هرالد نیز روز جمعه گزارش داد که دولت تصمیم گرفته است حملاتی را علیه تأسیسات نظامی در ونزوئلا انجام دهد که می‌تواند «ظرف چند روز یا حتی چند ساعت» انجام شود.

هم وال استریت ژورنال و هم میامی هرالد به منابع ناشناس آشنا با این موضوع استناد کردند.

افزون بر این، پنتاگون اخیرا دستور اعزام ناو هواپیمابر «جرالد فورد» خود را به منطقه کارائیب صادر کرده است. ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» یک ناو هواپیمابر هسته‌ای نیروی دریایی آمریکا است که واشنگتن آن را به عنوان بزرگترین کشتی جنگی خود معرفی می‌کند.

