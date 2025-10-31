دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، زهرا بهروزآذر در مراسم افتتاحیه اردوی دختران عشایری سراسر کشور با قدردانی از معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برای احیا و استمرار برنامه دختران عشایر کشور، گفت: حضور شما دختران عشایری، فرصتی استثنایی برای بازخوانی هویت و توانمندی زن ایرانی است.
وی خاطرنشان کرد: جناب آقای دکتر پزشکیان رئیسجمهور، نگاه ویژهای به دختران کشور دارد و باور دولت چهاردهم بر این اصل استوار است که توسعه ایران، متکی بر حضور همه ایرانیان و شنیدن صدای همه اقوام و فرهنگها باشد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر نقش دختران عشایری در حفظ فرهنگ بومی افزود: دختران عشایر، اصیلترین تصویر ایران هستند؛ زبان، آداب، پوشش، و شیوه زندگی آنان ترکیبی از زیبایی و ایمان است. دیگران نباید بخواهند شبیه شما شوند، بلکه باید آرزو کنند که از شما بیاموزند. شما با طبیعت زندگی میکنید، خدا را با چشم مشاهده میکنید، و این حلقه گمشده زندگی امروز ماست.
بهروز آذر گفت: این دختران با حفاظت از میراث فرهنگی خانوادگی، هنرهای سنتی و مهارتهای بومی، نتیجهی نسلها تجربه را حفظ و به آینده منتقل کنند. او افزود: هر چادر عشایری، نماینده یک دانشگاه فرهنگ و اخلاق است.
او تأکید کرد: سیاست دولت شنیدن و اقدام است؛ از سلامت و آموزش تا آب و انرژی، هر مسئلهای که دغدغهی شما و خانوادههایتان است، باید از زبان خودتان شنیده شود.
بهروز آذر افزود: در دولت چهاردهم، ارتقای کیفیت مدارس عشایری، افزایش تعداد مدارس شبانهروزی، و توسعه سرویسهای ایمن رفتوآمد دانشآموزان در دستور کار جدی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
معاون رییس جمهور با اشاره به رویکرد مهارتمحور دولت در حوزه زنان گفت: هدف ما آن است که از شهود و تجربه دختران عشایری در حوزه صنایعدستی، گردشگری بومی و فعالیتهای فنی و حرفهای بهره ببریم. بسیاری از دانشهای محلی هنوز ثبت نشده و این وظیفه ماست که آنها را بهعنوان میراث ملی شناسایی و استاندارد کنیم.
بهروز آذر ادامه داد: ما از توسعه بومگردی و کارآفرینی محلی حمایت مستقیم خواهیم کرد. وقتی میبینم اکثر شما تلفنهای هوشمند دارید، باور دارم در همین ابزارها میتوانید روایتگر ایران باشید؛ فرهنگ و باورهای خود را از طریق تصویر و گفتار به جامعه منتقل کنید تا در سراسر کشور شنیده شوید.
معاون رئیسجمهور همچنین از راه اندازی کارگروه دختران جوان در همه استانها تا پایان سال خبر داد و پیشنهاد کرد که جامعه عشایری کارگروه دختران عشایری را در زیستگاههای محلی تشکیل دهند تا با ارائه ایدهها، نظرات و طرحها، جریان گفتوگو میان دولت و جامعه عشایر به صورت پایدار برقرار شود.
او افزود: دختران عشایری نهتنها حافظ فرهنگاند، بلکه نیروی محرکه توسعهاند. ما در دولت چهاردهم، خود را موظف میدانیم که شرایط رشد، آموزش، کارآفرینی و شنیده شدن شما را فراهم کنیم. شما صدای ایران هستید و باید بلند و روشن شنیده شوید.