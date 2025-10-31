دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر حفظ فرهنگ بومی، توسعه آموزش و تقویت گفت‌وگوی مستقیم میان دختران عشایری و دولت، گفت: دختران عشایر نه‌تنها نمایندگان فرهنگ خانوادگی‌اند، بلکه روح پویای جامعه ایرانی در آنان تجلی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، زهرا بهروزآذر در مراسم افتتاحیه اردوی دختران عشایری سراسر کشور با قدردانی از معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش برای احیا و استمرار برنامه دختران عشایر کشور، گفت: حضور شما دختران عشایری، فرصتی استثنایی برای بازخوانی هویت و توانمندی زن ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، نگاه ویژه‌ای به دختران کشور دارد و باور دولت چهاردهم بر این اصل استوار است که توسعه ایران، متکی بر حضور همه ایرانیان و شنیدن صدای همه اقوام و فرهنگ‌ها باشد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دختران عشایری در حفظ فرهنگ بومی افزود: دختران عشایر، اصیل‌ترین تصویر ایران هستند؛ زبان، آداب، پوشش، و شیوه زندگی آنان ترکیبی از زیبایی و ایمان است. دیگران نباید بخواهند شبیه شما شوند، بلکه باید آرزو کنند که از شما بیاموزند. شما با طبیعت زندگی می‌کنید، خدا را با چشم مشاهده می‌کنید، و این حلقه گمشده زندگی امروز ماست.

بهروز آذر گفت: این دختران با حفاظت از میراث فرهنگی خانوادگی، هنر‌های سنتی و مهارت‌های بومی، نتیجه‌ی نسل‌ها تجربه را حفظ و به آینده منتقل کنند. او افزود: هر چادر عشایری، نماینده یک دانشگاه فرهنگ و اخلاق است.

او تأکید کرد: سیاست دولت شنیدن و اقدام است؛ از سلامت و آموزش تا آب و انرژی، هر مسئله‌ای که دغدغه‌ی شما و خانواده‌هایتان است، باید از زبان خودتان شنیده شود.

بهروز آذر افزود: در دولت چهاردهم، ارتقای کیفیت مدارس عشایری، افزایش تعداد مدارس شبانه‌روزی، و توسعه سرویس‌های ایمن رفت‌وآمد دانش‌آموزان در دستور کار جدی وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.

معاون رییس جمهور با اشاره به رویکرد مهارت‌محور دولت در حوزه زنان گفت: هدف ما آن است که از شهود و تجربه دختران عشایری در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری بومی و فعالیت‌های فنی و حرفه‌ای بهره ببریم. بسیاری از دانش‌های محلی هنوز ثبت نشده و این وظیفه ماست که آنها را به‌عنوان میراث ملی شناسایی و استاندارد کنیم.

بهروز آذر ادامه داد: ما از توسعه بوم‌گردی و کارآفرینی محلی حمایت مستقیم خواهیم کرد. وقتی می‌بینم اکثر شما تلفن‌های هوشمند دارید، باور دارم در همین ابزار‌ها می‌توانید روایتگر ایران باشید؛ فرهنگ و باور‌های خود را از طریق تصویر و گفتار به جامعه منتقل کنید تا در سراسر کشور شنیده شوید.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از راه اندازی کارگروه دختران جوان در همه استان‌ها تا پایان سال خبر داد و پیشنهاد کرد که جامعه عشایری کارگروه دختران عشایری را در زیست‌گاه‌های محلی تشکیل دهند تا با ارائه ایده‌ها، نظرات و طرح‌ها، جریان گفت‌و‌گو میان دولت و جامعه عشایر به صورت پایدار برقرار شود.

او افزود: دختران عشایری نه‌تنها حافظ فرهنگ‌اند، بلکه نیروی محرکه توسعه‌اند. ما در دولت چهاردهم، خود را موظف می‌دانیم که شرایط رشد، آموزش، کارآفرینی و شنیده شدن شما را فراهم کنیم. شما صدای ایران هستید و باید بلند و روشن شنیده شوید.

برچسب ها: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، وزارت آموزش و پرورش ، بانوان ایران
خبرهای مرتبط
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
تاریخ دقیق بازگشایی مدارس برای سال تحصیلی جدید اعلام شد
دستور پیگیری ماجرای ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در قزوین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص شده باشد، بی‌معناست
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری چه گذشت؟
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
ولایتی: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی، مالی است
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
گزارش تخت‌روانچی از سفر به مسقط/ عمان همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی ایران است
دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند
آخرین اخبار
عراقچی بر حمایت ایران از تمامیت و حفظ یکپارچگی سرزمینی سودان تاکید کرد
دختران عشایر نماینده فرهنگ خانواده و تجلی روح پویای جامعه ایرانی هستند
دیپلمات ایرانی: نقش اسرائیل در تحولات جاری سودان باید جدی گرفته شود
دانشجویان در رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان با واقعیت‌های تصمیم‌سازی حقوقی آشنا می‌شوند
در تماس تلفنی عراقچی با همتای مصری چه گذشت؟
تخت روانچی: هر مذاکره‌ای که نتیجه‌اش از قبل مشخص شده باشد، بی‌معناست
ولایتی: هدف ترامپ از انکار ‎نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونی، مالی است
مهاجرانی: دختران ایران ثابت کردند برای رسیدن به قله‌ها، هیچ مانعی وجود ندارد
گزارش تخت‌روانچی از سفر به مسقط/ عمان همسایه قابل اعتماد و شریک اساسی ایران است
پاسخ وزیر علوم به نماینده قم در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفت
توسعه روابط پارلمانی تهران - مسکو در دستور کار هیات اعزامی ایران به روسیه
۹ آذر به عنوان روز ملی جزایر سه‌گانه در تقویم رسمی کشور ثبت شد
فرصت بازخوانی مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی در ۱۳ آبان/ پرونده بانک آینده درس عبرتی برای همه نهادهای اقتصادی و نظارتی است
عارف: برنامه هشتم باید بر مبنای تفکر علمی فرهنگستان‌ها تدوین شود
صداوسیما همچنان برای رژیم صهیونیستی یک هدف است/ رسانه ملی باید ضرایب امنیتی را بالا ببرد
مجلس با حذف واگذاری زمین به مردم توسط دولت مخالف است/ اجاره‌های بالا مردم را اذیت می‌کند