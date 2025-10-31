باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "محمدعلی لکزائی" گفت. در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی افرادی ناشناس به سمت نوجوانی ۱۶ در سطح شهرستان چابهار مأموران سریعا به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود. در بررسی‌های اولیه مشخص شد:۲ نفر راکب موتورسیکلت با سر و صورتی پوشید با اسلحه کلت به سمت راکب موتورسیکلتی دیگر تیراندازی و بلافاصله از محل متواری می‌شوند.

وی با ذکر فوت نوجوان ۱۶ ساله چابهاری به علت جراحات وارده در پایان خاطرنشان کرد.

از همان لحظات اولیه اعلام موضوع اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم توسط پلیس و دستگاه قضایی در حال انجام است.

منبع فراجا