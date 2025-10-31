در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی افرادی ناشناس به سمت نوجوانی ۱۶ در سطح شهرستان چابهار مأموران سریعا به محل اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سرهنگ "محمدعلی لکزائی" گفت. در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی افرادی ناشناس به سمت نوجوانی ۱۶ در سطح شهرستان چابهار مأموران سریعا به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود. در بررسی‌های اولیه مشخص شد:۲ نفر راکب موتورسیکلت با سر و صورتی پوشید با اسلحه کلت به سمت راکب موتورسیکلتی دیگر تیراندازی و بلافاصله از محل متواری می‌شوند. 

وی با ذکر فوت نوجوان ۱۶ ساله چابهاری به علت جراحات وارده در پایان خاطرنشان کرد.

از همان لحظات اولیه اعلام موضوع اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم توسط پلیس و دستگاه قضایی در حال انجام است.

منبع فراجا

برچسب ها: فراجا ، قاتل فراری
خبرهای مرتبط
دستبند پلیس بر دستان قاتل پس از هفت سال فرار
دستگیری قاتل کمتر ۱۴ روز در مهرستان
قاتل در کمتر از ۶ ساعت در زاهدان دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طوفانی با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید
پلیس در تعقیب قاتل نوجوان ۱۶ساله چابهاری
واگذاری ۳۳۲ قطعه زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهر‌های جنوب استان
زیرساخت‌های حمل و نقل شهر چابهار متناسب با ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی در حال توسعه است
بازدید معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور از پروژه های راهسازی جنوب استان
برنامه «ایران جان» فرصتی برای معرفی چهره واقعی سیستان و بلوچستان است
آخرین اخبار
پلیس در تعقیب قاتل نوجوان ۱۶ساله چابهاری
بازدید معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور از پروژه های راهسازی جنوب استان
برنامه «ایران جان» فرصتی برای معرفی چهره واقعی سیستان و بلوچستان است
طوفانی با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید
زیرساخت‌های حمل و نقل شهر چابهار متناسب با ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی در حال توسعه است
واگذاری ۳۳۲ قطعه زمین به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهر‌های جنوب استان