باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از جمعیت هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند در پی وقوع طوفان سهمگین، بارندگیهای شدید و رانش زمین در جمهوری دومینیکن که منجر به جانباختن و مفقود شدن تعدادی از شهروندان آن کشور شد، با ارسال پیامی به میگوئل سانز رئیس جمعیت صلیب سرخ جمهوری دومینیکن، مراتب تسلیت، همدردی و آمادگی برای همکاریهای بشردوستانه را اعلام کرد.
در این پیام آمده است: با اندوه فراوان، از وقوع طوفان، بارندگیهای شدید، سیل و رانش زمین در جمهوری دومینیکن مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن و مفقود شدن شماری از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً از این فاجعۀ دردناک متأثر و اندوهگین هستیم.
کولیوند افزوده است: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ دومینیکن، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز اعلام میدارد.
رییس جمعیت هلال احمر کشورمان در این پیام با اشاره به اینکه در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستادهایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه اعلام مینماییم، برای مجموعه نیروهای جمعیت صلیب سرخ دومینیکن در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه، آرزوی سلامتی کرده است.