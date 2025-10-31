رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان پیامی رسمی به رئیس صلیب سرخ جمهوری دومینیکن ضمن اعلام مراتب تسلیت و همدردی به دلیل تلفات جانی و خسارت‌های زیاد ناشی از وقوع طوفان و سیل در آن کشور، بر آمادگی کامل هلال احمر ایران برای هرگونه کمک و همکاری بشردوستانه در این خصوص تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از جمعیت هلال‌احمر؛ پیرحسین کولیوند در پی وقوع طوفان سهمگین، بارندگی‌های شدید و رانش زمین در جمهوری دومینیکن که منجر به جان‌باختن و مفقود شدن تعدادی از شهروندان آن کشور شد، با ارسال پیامی به میگوئل سانز رئیس جمعیت صلیب سرخ جمهوری دومینیکن، مراتب تسلیت، همدردی و آمادگی برای همکاری‌های بشردوستانه را اعلام کرد.

در این پیام آمده است: با اندوه فراوان، از وقوع طوفان، بارندگی‌های شدید، سیل و رانش زمین در جمهوری دومینیکن مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن و مفقود شدن شماری از شهروندان آن کشور و وارد آمدن خسارات گسترده در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً از این فاجعۀ دردناک متأثر و اندوهگین هستیم.

کولیوند افزوده است: جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ دومینیکن، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌دارد.

رییس جمعیت هلال احمر کشورمان در این پیام با اشاره به اینکه در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه اعلام می‌نماییم، برای مجموعه نیرو‌های جمعیت صلیب سرخ دومینیکن در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه، آرزوی سلامتی کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
مردم
۰۰:۳۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چرا مسئولان ما در کمک کرون رایگان به کشورهایی که اکثر ایرانیان کمتر نامشان را می‌دانند با هم کورس گذاشتند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ملت ایران از ملت سیل زده دیگر کشور ها واجب تره سیر از گرسنه خبر ندارد حقوق نجومی میگیرید خبر ندارید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دومینیکن دیگه کجاست ؟
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
حالا رسیدیم به دومینیکن. بابا به مردم کشور خودت برس. دیگه اینجا سوریه لبنان و غزه وافغانستان و یمن نیست که بگید ما به جبهه مقاومت کمک میکنیم. دومنیکن اونور دنیا هست. لطف استان های محروم خودت رو ببین پسر گلم
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
فقط آماده کمک به بقیه هستن
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۳:۲۸ ۰۹ آبان ۱۴۰۴
با این حرف ها چی را می‌خواهید نشان بدید؟
۱
۱۷
پاسخ دادن
