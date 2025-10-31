باشگاه خبرنگاران جوان - علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیأتمدیره باشگاه استقلال، امروز (جمعه) پس از پیروزی سه بر یک آبیپوشان مقابل آلومینیوم اراک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استقلال روزبهروز بهتر میشود. تیم ما دیر بسته شد، اما هرچه جلوتر آمدیم شرایط بهتر شد. امروز مقابل تیم پرقدرت آلومینیوم اراک پیروزی ارزشمندی به دست آوردیم و نشان دادیم انگیزه بالایی برای رفتن به سمت قهرمانی داریم. در لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم نیز با نتیجهای که در بازی المحرق و الوحدات رقم خورد، همچنان شانس صعود داریم و امیدوارم در ادامه هم نتایج خوبی کسب کنیم.
وی افزود: ما بهترین دروازهبانها را در اختیار داریم. در همین بازی از روی نقطه پنالتی گل خوردیم که درباره آن حرف و حدیث وجود دارد، اما قصد اعتراض نداریم. عملکرد خوبی داشتیم و حتی میتوانستیم در چهارمین بازی پیاپی گل نخوریم. آدان دروازهبان بزرگی است و حبیب فرعباسی نیز بهخوبی در استقلال جا افتاده است. استقلال در هر پستی دو بازیکن بسیار خوب دارد. یکی از سختترین کارهای ساپینتو این است که چطور از میان این همه بازیکن آماده ترکیب اصلی را انتخاب کند
رئیس هیاتمدیره باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: یکی از بهترین اتفاقات استقلال جو همدلی و اتحاد در تیم است. ساپینتو علاوه بر تواناییهای فنی، تیم را متحد کرده و همین فضا در میان مدیران نیز وجود دارد. تلاش ما این است هواداران را خوشحال کنیم و از خوشحالی آنها انرژی بگیریم.
تاجرنیا درباره امکان برکناری ساپینتو پس از بازی با الوصل گفت: چرا باید مربی خوب و باانگیزهای که برای استقلال اینهمه عشق و تلاش دارد کنار گذاشته شود؟ سال گذشته تجربه ناموفقی داشتیم؛ استقلال با تغییر مربی نهتنها موفق نشد بلکه وارد شرایط بد و بحرانی شد. فوتبال بالا و پایین دارد و باید صبور بود تا به موفقیت رسید.
وی درباره زمان انتخاب مدیرعامل جدید و احتمال انتخاب فردی از هیاتمدیره گفت: بارها توضیح دادهایم؛ ظرف روزهای آینده جلسه مهمی با مسئولان هلدینگ و سهامداران داریم. این تغییری در جهت همگرایی در هیاتمدیره خواهد بود و به انسجام استقلال کمک میکند. تصمیم نهایی با هدف حفظ ثبات و منافع باشگاه اتخاذ میشود.
تاجرنیا ادامه داد: شایعاتی درباره پیشنهاد برخی افراد برای مدیریت استقلال مطرح شده که طبیعی است. بسیاری از این چهرهها روزی برای استقلال مؤثر بودند که ارزشمند است. اما این به معنی آن نیست که گزینههای مطرحشده جدی هستند. مهمترین نکته این است که از سمت سهامداران و هلدینگ هیچ فشاری برای حضور فرد خاصی وجود ندارد. دست هیأتمدیره در تصمیمگیری کاملاً باز است.
وی اضافه کرد: از زمانی که به استقلال آمدم نگاه من این بود که باشگاه فقط فوتبال نیست. هرچند فوتبال برای هواداران همهچیز است، اما تصمیم داشتیم رشتههای ورزشی را افزایش دهیم. باید حرکت را شروع کرد و در مسیر ایرادات را رفع کرد. هدف ما ایجاد آکادمی و استعدادیابی در همه رشتههاست. اینکه تیمها را به شهرهای تخصصی هر رشته بردیم، برای ادامهدار بودن کار بود.
تاجرنیا گفت: در مجموعه تیمها دخالت جزئی نداشتهام و امور را به مربیان و سرپرستان سپردهام. ورود استقلال به رشتههای مختلف باعث شده بیشتر دیده شود. هرگونه تصمیم در حوزه فنی فقط با نظر کادر فنی خواهد بود. مدیریت وظیفه دارد حمایت و نظارت کند، نه دخالت.