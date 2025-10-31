رئیس جمهور آمریکا در سخنانی تاکید کرد که در صورتی که باقی کشور‌ها آزمایش اتمی انجام دهند، واشنگتن نیز آزمایش هسته‌ای انجام خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که «اگر کشور‌های دیگر آزمایش‌های هسته‌ایانجام دهند، ایالات متحده نیز چنین خواهد کرد».

ترامپ در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه که با خبرنگاران در داخل هواپیمای ویژه ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، گفت: «بله، ما آزمایش‌هایی انجام خواهیم داد و کشور‌های دیگر هم در حال انجام این کار هستند. اگر قرار باشد آنها این کار را انجام دهند، ما هم انجام خواهیم داد.»

در زمینه‌ای دیگر، او یک هفته پس از لغو مذاکرات به دلیل اعلامیه‌ای که توسط استان انتاریو کانادا پخش شد، اشاره کرد که «آمریکا و کانادا مذاکرات تجاری را از سر نخواهند گرفت». 

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال اعلام کرد که به وزارت جنگ این کشور دستور داده است تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد.رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که این تصمیم در واکنش به برنامه‌های آزمایش هسته‌ای سایر کشور‌ها اتخاذ شده است و روند اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد.ت

ترامپ در این پیام با بیان اینکه ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری سلاح هسته‌ای دارد، نوشت: این دستاورد، از جمله نوسازی کامل و به‌روزرسانی تسلیحات موجود، در دوره نخست ریاست‌جمهوری من محقق شد.

او همچنین ادعا کرد: به دلیل قدرت ویرانگر عظیم این سلاح‌ها، از انجام این کار متنفر بودم، اما چاره‌ای جز این نداشتم. ترامپ در ادامه افزود: روسیه در جایگاه دوم قرار دارد و چین با فاصله زیاد سوم است، اما ظرف پنج سال آینده به ما خواهد رسید.

