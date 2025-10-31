تیم ملی فوتسال جوانان ایران با حضور درخشان سه ملی پوش قمی؛ به نایب‌قهرمانی قاره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _تیم ملی فوتسال جوانان ایران با ۳ ملیپوش قمی در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان در بحرین، به مقام نایب‌قهرمانی قاره رسید.

در این رقابت‌ها، محمدعلی شکارچی، حسین‌رضا یوسفی و محمدجواد نوروزی ۳ بازیکن تیم زیر ۱۷ سال دلسوختگان قم در ترکیب تیم ملی جوانان حضور داشتند و با موفقیت در بازی‌های گروهی و حذفی به جمع چهار تیم برتر راه یافتند.

ملی‌پوشان کشورمان در نیمه‌نهایی با پیروزی پرگل ۱۴ بر ۲ مقابل ازبکستان راهی فینال شدند؛ نوروزی با هت‌تریک ۳ گل و یوسفی با ۲ گل از چهره‌های اصلی تیم ملی در این بازی بودند.

در دیدار پایانی، ایران در مصاف نزدیک با تیم افغانستان با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و به مقام نایب‌قهرمانی آسیا بسنده کرد. تک گل ایران را در این مسابقه حسین‌رضا یوسفی، بازیکن قمی تیم ملی، به ثمر رساند.

ششمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۵ جوانان به میزبانی بحرین برگزار شد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان  قم

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، فوتسال قم
خبرهای مرتبط
دلسوختگان اهل بیت قم به تساوی رسید
محرومیت معیشتی به قیمت قهرمانی؛ بهای سنگین بی اعتنایی به ورزشکاران
اهدای جایزه مرد فوتسال آسیا به حضرت ولی‌عصر(عج)+فیلم
لباس خادمی امام زمان بر تن مرد سال فوتسال آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساخت نخستین مجتمع تخصصی تولید کاپشن کشور در کهک
از قم تا فینال آسیا،امضای فوتسالیست های قمی پای افتخار ملی
تاکید دادستان کل کشور بر پیگیری قاطعانه ترک فعل‌ مسئولان
افت شدید فشار و قطعی آب در خیابان توحید قم
دلسوختگان اهل بیت قم به تساوی رسید
خدمات تشخیص و درمان هپاتیت در قم رایگان ارائه می‌شود
تحویل هشت هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم تا پایان امسال
صدور دستور قضایی برای صیانت از مسجد زین‌العابدین (ع)قم
آخرین اخبار
ساخت نخستین مجتمع تخصصی تولید کاپشن کشور در کهک
دلسوختگان اهل بیت قم به تساوی رسید
افت شدید فشار و قطعی آب در خیابان توحید قم
صدور دستور قضایی برای صیانت از مسجد زین‌العابدین (ع)قم
خدمات تشخیص و درمان هپاتیت در قم رایگان ارائه می‌شود
تاکید دادستان کل کشور بر پیگیری قاطعانه ترک فعل‌ مسئولان
از قم تا فینال آسیا،امضای فوتسالیست های قمی پای افتخار ملی
تحویل هشت هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم تا پایان امسال
دشمن امروز با برهنگی و بی‌قیدی حمله می‌کند
هجمه به روحانیت؛ تلاشی سازمان‌یافته برای شکستن پیوند ایمان و مردم