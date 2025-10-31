باشگاه خبرنگاران جوان _تیم ملی فوتسال جوانان ایران با ۳ ملیپوش قمی در بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ جوانان در بحرین، به مقام نایبقهرمانی قاره رسید.
در این رقابتها، محمدعلی شکارچی، حسینرضا یوسفی و محمدجواد نوروزی ۳ بازیکن تیم زیر ۱۷ سال دلسوختگان قم در ترکیب تیم ملی جوانان حضور داشتند و با موفقیت در بازیهای گروهی و حذفی به جمع چهار تیم برتر راه یافتند.
ملیپوشان کشورمان در نیمهنهایی با پیروزی پرگل ۱۴ بر ۲ مقابل ازبکستان راهی فینال شدند؛ نوروزی با هتتریک ۳ گل و یوسفی با ۲ گل از چهرههای اصلی تیم ملی در این بازی بودند.
در دیدار پایانی، ایران در مصاف نزدیک با تیم افغانستان با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد و به مقام نایبقهرمانی آسیا بسنده کرد. تک گل ایران را در این مسابقه حسینرضا یوسفی، بازیکن قمی تیم ملی، به ثمر رساند.
ششمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۵ جوانان به میزبانی بحرین برگزار شد.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم