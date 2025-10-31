روزنامه آمریکایی مدعی شد رئیس جمهور ونزوئلا اخیرا برای دریافت موشک، رادار و پهپاد از روسیه، چین و ایران درخواست کمک نظامی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه آمریکایی ادعا کرد که در میانه حملات واشنگتن به کشتی‌های ونزوئلایی و تهدید به اقدام نظامی علیه این کشور، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا پیامی به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود فرستاده است.

در این گزارش ادعا شده که مادورو در پیام خود به پوتین، درخواست موشک، رادار و هواپیما‌های ارتقا یافته را مطرح کرده است.

واشنگتن پست همچنین مدعی است که رئیس جمهور ونزوئلا با چین و ایران تماس گرفته تا درخواست پشتیبانی و دریافت تجهیزات نظامی را مطرح کند. گفته شده مادورو از همتای چینی خود خواسته تا همکاری نظامی را برای مقابله با تنش‌های آمریکا افزایش دهد.

در ادامه این گزارش ادعایی، آمده است که وزیر حمل و نقل ونزوئلا اخیرا ارسال تجهیزات نظامی و پهپاد‌ها از ایران را هماهنگ کرده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز مدعی شد که حمله به خاک ونزوئلا را در دستور کار ندارد. این در حالی است که روزنامه میامی هرالد روز جمعه گزارش داد که دولت آمریکا تصمیم گرفته است حملاتی را علیه تأسیسات نظامی در ونزوئلا انجام دهد که می‌تواند «ظرف چند روز یا حتی چند ساعت» انجام شود.

افزون بر این، پنتاگون اخیرا دستور اعزام ناو هواپیمابر «جرالد فورد» خود را به منطقه کارائیب صادر کرده است. ناو «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» یک ناو هواپیمابر هسته‌ای نیروی دریایی آمریکا است که واشنگتن آن را به عنوان بزرگترین کشتی جنگی خود معرفی می‌کند.