وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که رژیم اسرائیل به دنبال نقض آتش بس و شروع دوباره نسل کشی مردم غزه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دنبال هر بهانه‌ای برای نقض آتش‌بس حاصل شده در غزه و از سرگیری «نسل‌کشی» است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، این مطلب در بیانیه‌های مطبوعاتی روز جمعه مطرح شد و در آن به تأکید او بر لزوم پایبندی رژیم تروریستی اسرائیل به آتش‌بس اشاره شده است.

نتانیاهو روز پنجشنبه جنبش حماس فلسطین را به نقض آتش‌بس متهم و تهدید کرد که حملات خشونت‌آمیز علیه آن را از سر خواهد گرفت. این درحالی است که حماس تاکنون به همه تعهدات خود عمل کرده و این رژیم تروریستی اسرائیل بوده است که بارها آن را نقض کرده است.

شایان ذکر است که توافق آتش‌بس در نوار غزه از دهم اکتبر و پس از مذاکرات بین رژیم تروریستی اسرائیل و حماس در شرم‌الشیخ مصر با میانجیگری مصر، قطر، ایالات متحده و ترکیه به اجرا درآمد.

در سیزدهم همان ماه، مصر و ایالات متحده آمریکا ریاست اجلاس صلح را در شهر شرم الشیخ مصر بر عهده داشتند که در آن دو کشور به همراه ترکیه و قطر به عنوان کشور‌های ضامن، توافقنامه را امضا کردند.

این توافق شامل آتش‌بس و ورود کمک‌ها به این بخش بود، منطقه‌ای که بیش از دو سال درگیر جنگی بود که منجر به شهید شدن حدود ۶۸۰۰۰ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۷۰۰۰۰ نفر شد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: آتش بس غزه ، نسل کشی
