مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت قم گفت:تمام خدمات از مرحله تشخیص تا درمان و تامین دارو در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری رایگان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ناصر شوشتری‌زاده،مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت قم در گفتگویی به مناسبت هفته اطلاع‌رسانی هپاتیت، با تاکید بر این‌که تمام خدمات از مرحله تشخیص تا درمان و تامین دارو در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری رایگان است، گفت: تشخیص زودهنگام و رعایت اصول پیشگیری، مهم‌ترین راهکار در مقابله با بیماری‌های ویروسی کبد، به‌ویژه هپاتیت B و C است.

وی  افزود: هپاتیت به معنای التهاب کبد است و کبد پس از مغز و قلب، یکی از حیاتی‌ترین ارگان‌های بدن به شمار می‌رود.

شوشتری زاده اضافه کرد: شایع‌ترین نوع این بیماری، هپاتیت ویروسی است که عامل آن ویروس‌های A، B و C هستند؛ در این میان، هپاتیت A معمولا خفیف‌تر بوده و بیشتر از طریق دستگاه گوارش منتقل می‌گردد، اما ۲ نوع دیگر یعنی هپاتیت B و C می‌توانند مزمن شوند و در صورت عدم درمان، منجر به نارسایی یا حتی سرطان کبد شوند.

راه‌های انتقال و اهمیت واکسیناسیون

وی گفت: ویروس‌های هپاتیت B و C از طریق خون، فرآورده‌های خونی، وسایل آلوده، تماس جنسی و انتقال از مادر به جنین قابل انتقال هستند.

به گفته شوشتری‌زاده، خوشبختانه هپاتیت B با واکسن قابل پیشگیری است و به همین دلیل در برنامه کشوری واکسیناسیون کودکان گنجانده شده است؛ همچنین تزریق واکسن به گروه‌های در معرض خطر مانند کارکنان بهداشت و درمان، آرایشگران، پاکبانان و افرادی که با خون سروکار دارند، اکیداً توصیه می‌شود.

درمان رایگان در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری قم

وی با اشاره به اینکه هپاتیت C هنوز واکسن ندارد، افزود: در صورت تشخیص زودهنگام، این بیماری طی سه تا ۶ ماه با دارو قابل درمان است؛ اما در صورت تأخیر، احتمال نارسایی کبد و بروز سرطان افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: از زمان آلودگی تا بروز علائم ممکن است ماه‌ها یا حتی بیش از یک‌سال طول بکشد، بنابراین افراد نباید منتظر بروز نشانه‌ها بمانند.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت قم ادامه داد: تمامی افراد در معرض خطر باید با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت شهری یا روستایی، آزمایش خون دهند و در صورت نیاز، به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری قم ارجاع شوند.

شماره تماس مرکز برای دریافت مشاوره

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۳۸۶۱۷۸۰۰ و ۳۸۶۱۸۰۰۸ تماس بگیرند.

چهارم تا نهم آبان‌ماه هفته اطلاع‌رسانی هپاتیت نامگذاری شده است.

برچسب ها: هپاتیت ، اخبار سلامت
خبرهای مرتبط
انتقال خون استان قم به سه دستگاه پیشرفته تست‌های غربالگری مجهز شد
دستگاه آزمایش غربالگری بیماری‌های ویروسی در قم به بهره‌برداری رسید
مدیر کل بیمه سلامت قم:
۶۷ قلم داروی دیگر زیر چتر حمایتی بیمه قرار گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساخت نخستین مجتمع تخصصی تولید کاپشن کشور در کهک
از قم تا فینال آسیا،امضای فوتسالیست های قمی پای افتخار ملی
تاکید دادستان کل کشور بر پیگیری قاطعانه ترک فعل‌ مسئولان
افت شدید فشار و قطعی آب در خیابان توحید قم
دلسوختگان اهل بیت قم به تساوی رسید
خدمات تشخیص و درمان هپاتیت در قم رایگان ارائه می‌شود
تحویل هشت هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم تا پایان امسال
صدور دستور قضایی برای صیانت از مسجد زین‌العابدین (ع)قم
آخرین اخبار
ساخت نخستین مجتمع تخصصی تولید کاپشن کشور در کهک
دلسوختگان اهل بیت قم به تساوی رسید
افت شدید فشار و قطعی آب در خیابان توحید قم
صدور دستور قضایی برای صیانت از مسجد زین‌العابدین (ع)قم
خدمات تشخیص و درمان هپاتیت در قم رایگان ارائه می‌شود
تاکید دادستان کل کشور بر پیگیری قاطعانه ترک فعل‌ مسئولان
از قم تا فینال آسیا،امضای فوتسالیست های قمی پای افتخار ملی
تحویل هشت هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم تا پایان امسال
دشمن امروز با برهنگی و بی‌قیدی حمله می‌کند
هجمه به روحانیت؛ تلاشی سازمان‌یافته برای شکستن پیوند ایمان و مردم