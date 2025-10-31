باشگاه خبرنگاران جوان _ناصر شوشتریزاده،مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم در گفتگویی به مناسبت هفته اطلاعرسانی هپاتیت، با تاکید بر اینکه تمام خدمات از مرحله تشخیص تا درمان و تامین دارو در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری رایگان است، گفت: تشخیص زودهنگام و رعایت اصول پیشگیری، مهمترین راهکار در مقابله با بیماریهای ویروسی کبد، بهویژه هپاتیت B و C است.
وی افزود: هپاتیت به معنای التهاب کبد است و کبد پس از مغز و قلب، یکی از حیاتیترین ارگانهای بدن به شمار میرود.
شوشتری زاده اضافه کرد: شایعترین نوع این بیماری، هپاتیت ویروسی است که عامل آن ویروسهای A، B و C هستند؛ در این میان، هپاتیت A معمولا خفیفتر بوده و بیشتر از طریق دستگاه گوارش منتقل میگردد، اما ۲ نوع دیگر یعنی هپاتیت B و C میتوانند مزمن شوند و در صورت عدم درمان، منجر به نارسایی یا حتی سرطان کبد شوند.
راههای انتقال و اهمیت واکسیناسیون
وی گفت: ویروسهای هپاتیت B و C از طریق خون، فرآوردههای خونی، وسایل آلوده، تماس جنسی و انتقال از مادر به جنین قابل انتقال هستند.
به گفته شوشتریزاده، خوشبختانه هپاتیت B با واکسن قابل پیشگیری است و به همین دلیل در برنامه کشوری واکسیناسیون کودکان گنجانده شده است؛ همچنین تزریق واکسن به گروههای در معرض خطر مانند کارکنان بهداشت و درمان، آرایشگران، پاکبانان و افرادی که با خون سروکار دارند، اکیداً توصیه میشود.
درمان رایگان در مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری قم
وی با اشاره به اینکه هپاتیت C هنوز واکسن ندارد، افزود: در صورت تشخیص زودهنگام، این بیماری طی سه تا ۶ ماه با دارو قابل درمان است؛ اما در صورت تأخیر، احتمال نارسایی کبد و بروز سرطان افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: از زمان آلودگی تا بروز علائم ممکن است ماهها یا حتی بیش از یکسال طول بکشد، بنابراین افراد نباید منتظر بروز نشانهها بمانند.
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت قم ادامه داد: تمامی افراد در معرض خطر باید با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت شهری یا روستایی، آزمایش خون دهند و در صورت نیاز، به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری قم ارجاع شوند.
شماره تماس مرکز برای دریافت مشاوره
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۳۸۶۱۷۸۰۰ و ۳۸۶۱۸۰۰۸ تماس بگیرند.
چهارم تا نهم آبانماه هفته اطلاعرسانی هپاتیت نامگذاری شده است.