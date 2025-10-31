باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شرایط فعلی اسرائیلی‌ها از زبان یک صهیونیست + فیلم

صهیونیست‌ها شرایط دشواری را در سرزمین‌های اشغالی سپری می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صهیونیست‌ها شرایط دشواری را در سرزمین‌های اشغالی سپری می‌کنند. در همین رابطه یک صهیونیست توضیحاتی را ارائه کرد و گفت که شرایط ما در دنیا همانند انسان‌های تبعیدی است.

