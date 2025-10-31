شهردار شهرکرد گفت: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت در حال اجراست و ۲۴ آبان ماه جاری به بهره برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ محمدحسین واحدیان اظهار کرد: در حال حاضر عملیات آسفالت عرشه پل در حال انجام است و نیوجرسی ها هفته آینده نصب خواهند شد.

وی افزود: همچنین در زیر عرشه پل مکانی برای اوقات فراغت خانواده ها درنظر گرفته شده که شامل مبلمان شهری، فضای سبز و گلکاری می باشد.

شهردار شهرکرد اضافه کرد: تاکنون برای احداث این تقاطع ۲۰۵ میلیارد تومان هزینه شده است که برای تکمیل آن به ۲۲۵ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

واحدیان ضمن قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان در طول اجرای این پروژه گفت: تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت در تاریخ ۲۴ آبان ماه افتتاح می شود، امیدواریم تقاطع غیرهمسطح شهدای علاوه بر روان سازی عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی، رونق کسب و کار کسبه همجوار پل را در پی داشته باشد.

