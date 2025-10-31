باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته سه مقام آمریکایی و اروپایی، پنتاگون ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده که چنین اقدامی تاثیر منفی بر ذخایر تجهیزاتی آمریکا نخواهد گذاشت. گفته شده پس از این بررسی، پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک چراغ سبز نشان داده، اما تصمیم نهایی سیاسی در دست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خواهد بود.

منابع می‌گویند: در حالی که پنتاگون در مورد ذخایر خود نگرانی ندارد، مقامات دفاعی آمریکا هنوز در حال بررسی چگونگی آموزش و استقرار این موشک‌ها توسط اوکراین هستند. این منابع افزودند که هنوز چندین مسئله عملیاتی وجود دارد که باید حل شود تا اوکراین بتواند از این موشک‌ها به طور مؤثر استفاده کند.

ترامپ چند روز قبل از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که ایالات متحده «تعداد زیادی تاماهاک» دارد که می‌تواند به طور بالقوه به اوکراین بدهد. اما به فاصله چند روز، ترامپ لحن خود را به طرز چشمگیری تغییر داد و در میانه ناهار کاری با زلنسکی در کاخ سفید، گفت که ایالات متحده به موشک‌های تاماهاک خود «نیاز» دارد. طبق گزارش‌های منتشر شده، او دقایقی بعد، سپس پشت در‌های بسته به زلنسکی گفته که موشک‌های تاماهاک را برای کی‌یف ارسال نخواهد کرد.

سی‌ان‌ان گزارش داده است که تصمیم ترامپ یک روز پس از گفتگوی تلفنی او با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اتخاذ شد که به ترامپ گفته بود موشک‌های تاماهاک می‌توانند شهر‌های بزرگ روسیه مانند مسکو و سن پترزبورگ را هدف قرار دهند. چیزی که تأثیر قابل توجهی در میدان نبرد نخواهند داشت، اما به روابط آمریکا و روسیه آسیب خواهد رساند.

در همین حال، منابع پیش از این به سی‌ان‌ان گفتند که ترامپ گزینه موشک‌های تاماهاک را به طور کامل از روی میز کنار نگذاشته است.

همچنان یک سوال مهم این است که اگر آمریکا موشک‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد، کی‌یف چگونه آنها را شلیک خواهد کرد. موشک‌های تاماهاوک معمولاً از کشتی یا زیردریایی شلیک می‌شوند، این در حالی است که نیروی دریایی اوکراین به شدت فرسوده شده است. به همین دلیل ممکن است اوکراین تصمیم بگیرد که موشک‌ها را از سطح زمین شلیک کند؛ که در این صورت همچنان به پرتابگر‌های زمینی نیاز خواهد داشت.

