باشگاه خبرنگاران جوان _حسین رضائی‌نسب درگفت‌وگویی از اهتمام جدی مجموع مدیریت شهری برای رفع مشکلات مسجد زین‌العابدین (ع) خبرداد و گفت: طی بازدید میدانی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم، سلطانی معاون حقوق عامه دادستان قم و اعضای هیئت‌امنای مسجد حضرت زین‌العابدین (ع) انجام شد، پس از بحث و تبادل نظر میان مقامات قضایی، هیئت امنا و مدیران شهرداری قم، تصمیمات و دستورات قضایی لازم برای حل مشکلات مسجد حضرت زین‌العابدین (ع) در خیابان شهیدان برقعی صادر شد.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده مشکلات مربوط به بنای فعلی مسجد با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی بررسی و پس از رفع موانع، اقدامات لازم از سوی شهرداری منطقه انجام خواهد شد.

سرپرست منطقه یک شهرداری قم در پایان تأکید کرد: این بازدید در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ اماکن مذهبی و تاریخی شهر قم صورت گرفت و بیانگر همکاری نزدیک میان دستگاه قضایی و شهرداری قم برای حل مسائل شهری است.

منبع:شهرداری قم