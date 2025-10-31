باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: براساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری در نوار شرقی و مرکز کشور افزایش وزش باد، گاهی گرد و خاک انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: روز شنبه در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و در نواحی شمالی به ویژه در سواحل دریای خزر افزایش دما پیش‌بینی می‌شود. در سایر مناطق جوی آرام مستقر است.

وی افزود: روز یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی و سواحل دریای خزر در شرق اردبیل، گیلان، مازندران و نقاطی از خراسان شمالی افزایش ابر، رگبار باران و کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

او بیان کرد: روز دوشنبه بارش تنها در شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران و روز سه‌شنبه تنها در سواحل شرقی اردبیل ادامه خواهد داشت.

ضیائیان توضیح داد: در ضمن از بعد از ظهر یکشنبه تا روز سه‌شنبه در نوار شرقی و مرکز کشور افزایش وزش باد، گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز و روزهای یکشنبه و دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.