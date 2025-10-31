فایننشال تایمز فاش کرد که اسرائیل با یک روش جدید مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فایننشال تایمز به نقل از سازمان‌های بشردوستانه گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل از طریق یک سیستم ثبت نام جدید برای سازمان‌های غیردولتی، مانع از تحویل کمک به غزه می‌شود و خاطرنشان کرد که این سیستم جدید منجر به نگهداری ده‌ها میلیون دلار کمک در خارج از نوار غزه شده است.

این روزنامه خاطرنشان کرد که ۴۰ سازمان بین‌المللی اعلام کردند که رژیم تروریستی اسرائیل در ۱۲ روز اول آتش‌بس، ۹۹ درخواست برای ارسال کمک را رد کرده است و توضیح داد که سه چهارم این رد درخواست‌ها به این دلیل بوده است که این سازمان‌ها مجاز به ارائه کمک به غزه نبوده‌اند.

این روزنامه تایید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل از سازمان‌های بشردوستانه خواسته است که قبل از پایان سال دوباره ثبت نام کنند یا در غیر این صورت مجوز فعالیت خود را از دست بدهند و خاطرنشان کرد که از جمله سازمان‌هایی که تحت تأثیر این سیستم ثبت نام قرار گرفته‌اند، می‌توان به پزشکان بدون مرز، آکسفام و شورای پناهندگان نروژ اشاره کرد.

منبع: النشره

برچسب ها: آتش بس غزه ، کمک بشردوستانه
