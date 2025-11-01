باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده ولی آباد را شاهد هستیم.

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل شاهاندشت تا رینه، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مسکن مهر گیلاوند تا چناران و آزادراه رشت – قزوین حدفاصل سه راهی سنگر تا سراوان و محدوده های ورودی رودبار و شیرین سو گزارش شده است.

او بیان کرد:تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت) و محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) را شاهد هستیم.

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و آزادراه قم - تهران محدوده بهشت زهرا را شاهد هستیم.

وی افزود:ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده شهرک صعنتی پرند گزارش شده و پدیده مه گرفتگی در برخی از محور های استان های خراسان رضوی و گلستان را شاهد هستیم.