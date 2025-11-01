مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی به ویژه چالوس گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:تردد  تمامی وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است و  ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مکارود و محدوده ولی آباد را شاهد هستیم. 

وی ادامه داد:ترافیک سنگین در محور هراز مسیر(جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو و مسیر (شمال به جنوب) محدوده بایجان و حدفاصل شاهاندشت تا رینه، محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مسکن مهر گیلاوند تا چناران و  آزادراه رشت – قزوین حدفاصل سه راهی سنگر تا سراوان و محدوده های ورودی رودبار و شیرین سو گزارش شده است.

او بیان کرد:تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه تهران – پردیس مسیر (رفت و برگشت) و محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) را شاهد هستیم. 

محرابی نیا در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج – تهران محدوده حسین آباد و حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک  و  آزادراه قم - تهران محدوده بهشت زهرا را شاهد هستیم. 

وی افزود:ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده شهرک صعنتی پرند گزارش شده و پدیده مه گرفتگی در برخی از محور های استان های خراسان رضوی و گلستان را شاهد هستیم. 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
اولین هواپیمای تولید داخل پرواز کرد
کاهش مسیر‌های پروازی کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عدالت مالیاتی با صورت‌حساب‌های الکترونیکی محقق شد/حذف فاکتور‌های کاغذی و شفافیت در اقتصاد
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۰ آبان‌ماه
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور/ ممنوعیت تردد در محور چالوس
برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد
سالانه ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی به هدر می‌رود
آخرین اخبار
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور/ ممنوعیت تردد در محور چالوس
افزایش دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۰ آبان‌ماه
برنامه تحول پنج‌ساله مناطق آزاد تدوین شد
عدالت مالیاتی با صورت‌حساب‌های الکترونیکی محقق شد/حذف فاکتور‌های کاغذی و شفافیت در اقتصاد
سالانه ۲۵ میلیون تن محصول کشاورزی به هدر می‌رود
محور‌های چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد
تولید قارچ به ۱۹۰ هزارتن می‌رسد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۹ آبان ماه
واردات بیش از ۹ میلیون و ۲۵۸ هزارتن نهاده‌های دامی در ۶ ماهه نخست سال
از ورود نقدینگی به بازار سرمایه آغاز دوباره عرضه اولیه‌ها
نوار ساحلی، جمعیت‌پذیر می‌شود
پیش بینی تولید ۱۲۰ هزارتن قزل آلا تا پایان سال/الگوی کشت آبزیان ابلاغ شد
هشدار احتیاط انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع
نگرانی دامداران از تاخیر در واردات واکسن تب برفکی
پیشرفت ۲۵ درصدی راه آهن شلمچه_بصره در بخش ایرانی
۷۲۱ پروژه رفع تنش آبی در ۱۰۴ شهر کشور برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا است
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران در بازار‌های هدف را دارد