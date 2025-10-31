باشگاه خبرنگاران جوان -تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت که در گروه سوم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور دارد، در دیداری از هفته سوم این رقابت‌ها مهمان تیم عمران بتن اکباتان همدان بود که در پایان براب میزبان خود با نتیجه ۲ - ۲ متوقف شد.

دلسوختگان در هفته اول و دوم این رقابت‌ها هم تیم‌های صنایع اردکان یزد و مقاومت تهران را شکست داده بود و با تساوی در بازی این هفته ۷ امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول گروه سوم لیگ دسته یک فوتسال باشگاه‌های کشور ایستاد.

نماینده قم در هفته چهارم‌میزبان اتحاد سرخس خواهد بود.

منبع:ورزش و جوانان قم