تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران با کسب سومین پیروزی به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران امشب در آخرین بازی خود در جریان مسابقات جهانی ۲۰۲۵ مراکش، برای کسب مقام نهم جهان به مصاف پورتوریکو رفت و با نتیجه ۴۲ بر ۳۰ به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران که پیش از این در جریان دیدار‌های مرحله گروهی پورتوریکو را شکست داده بودند، یکبار دیگر مقابل این تیم با نتیجه ۴۲ بر ۳۰ به پیروزی رسیدند. امیرحسین ثمربخش به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.

تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال ایران که با قهرمانی در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا به رقابت‌های جهانی در این رده سنی راه یافته بود، در مرحله گروهی با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه بود که با دو شکست و یک پیروزی به مرحله رده‌بندی راه یافت و در این مرحله کره‌جنوبی، نایب قهرمان آسیا، را شکست داد.

پسران ایران در نهایت امشب برای کسب رده نهم مقابل پورتوریکو به میدان رفتند و با کسب سومین پیروزی به کار خود در این مسابقات پایان دادند.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به میزبانی مراکش فردا شب با برگزاری دیدار‌های رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد.