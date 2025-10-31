باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی وزارت امور خارجه ادعا کرد که «دولت ترامپ از لغو تحریم‌های سوریه تحت قانون سزار از طریق قانون مجوز دفاع ملی که در حال حاضر توسط قانونگذاران ایالات متحده در حال بحث است، حمایت می‌کند.»

این سخنگو مدعی شد: «ایالات متحده به طور منظم با شرکای خود در منطقه در تماس است و از هرگونه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در سوریه که از فرصت‌ها برای همه سوری‌ها برای ساختن یک ملت صلح‌آمیز و مرفه حمایت کند، استقبال می‌کند.»

پیش از این مجلس سنای آمریکا با تصویب ماده‌ای در لایحه بودجه دفاعی این کشور به لغو تحریم‌های مندرج در «قانون سزار» علیه سوریه رأی مثبت داده بود.

تصویب این طرح هنوز به معنی لغو تحریم‌های سزار نیست. این رأی بخشی لایحه بودجه دفاعی است و اکنون باید میان مجلس نمایندگان و سنا بحث و هماهنگ شود تا به قانون تبدیل گردد و لغو تحریم‌ها اجرایی شود.

قانون سزار در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) وضع شده بود و تقریبا تمام همکاری‌ها و تعاملات ایالات متحده و بین‌المللی با دولت سوریه را مسدود می‌کرد تا بازسازی اقتصادی این کشور جنگ‌زده را محدود کند.

منبع: النشره