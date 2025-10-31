وزارت خارجه آمریکا می‌گوید دولت ترامپ با لغو تحریم‌های سوریه موسوم به تحریم سزار موافق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سخنگوی وزارت امور خارجه ادعا کرد که «دولت ترامپ از لغو تحریم‌های سوریه تحت قانون سزار از طریق قانون مجوز دفاع ملی که در حال حاضر توسط قانونگذاران ایالات متحده در حال بحث است، حمایت می‌کند.»

این سخنگو مدعی شد: «ایالات متحده به طور منظم با شرکای خود در منطقه در تماس است و از هرگونه سرمایه‌گذاری یا مشارکت در سوریه که از فرصت‌ها برای همه سوری‌ها برای ساختن یک ملت صلح‌آمیز و مرفه حمایت کند، استقبال می‌کند.»

پیش از این مجلس سنای آمریکا با تصویب ماده‌ای در لایحه بودجه دفاعی این کشور به لغو تحریم‌های مندرج در «قانون سزار» علیه سوریه رأی مثبت داده بود.

تصویب این طرح هنوز به معنی لغو تحریم‌های سزار نیست. این رأی بخشی لایحه بودجه دفاعی است و اکنون باید میان مجلس نمایندگان و سنا بحث و هماهنگ شود تا به قانون تبدیل گردد و لغو تحریم‌ها اجرایی شود.

قانون سزار در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) وضع شده بود و تقریبا تمام همکاری‌ها و تعاملات ایالات متحده و بین‌المللی با دولت سوریه را مسدود می‌کرد تا بازسازی اقتصادی این کشور جنگ‌زده را محدود کند.

منبع: النشره

برچسب ها: تحریم سوریه ، وزارت خارجه آمریکا
خبرهای مرتبط
ترامپ وعده «اعلان مهم» درباره سوریه داد
سوریه به دنبال لغو رسمی تحریم‌های آمریکا تا پایان سال
اولین دیدار یک وزیر خارجه سوری از واشنگتن در ۲۵ سال گذشته
سفر الشیبانی به آمریکا برای بحث درباره لغو تحریم‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن