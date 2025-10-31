باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله «نیوزویک» با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد که ناو آبی–خاکی «یواساس ایو جیما» و کشتیهای همراه آن در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از جزیره «لا اورشیلا» در ونزوئلا قرار دارند.
این مجله افزود: «ناو ایو جیما و ناوهای همراه آن از کلاس آرلی بِرک، پس از مشاهده در سواحل گِرِنادا طی روزهای اخیر، اکنون بهسمت غرب در حرکت هستند.»
به گفته نیوزویک، «این ناوها در حال حاضر حدود ۱۲۴ مایل (حدود ۲۰۰ کیلومتر) از جزیره لا اورشیلا فاصله دارند؛ جایی که یکی از پایگاههای اصلی هوایی و مجموعههای راداری ونزوئلا در آن مستقر است.»
نیوزویک تأکید کرد: «ناوهای جنگی آمریکا در صورت نزدیکتر شدن، در محدوده عملیاتی لازم برای اجرای حملات آبی–خاکی یا حملات دقیق موشکی قرار خواهند گرفت.»
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز جمعه هرگونه برنامهریزی برای حمله به داخل ونزوئلا را رد کرد؛ هرچند برخی رسانهها پیشتر گزارش داده بودند که دولت او در حال آمادهسازی برای اجرای حملاتی علیه تأسیسات نظامی ونزوئلا است.
ساعاتی پیش نیز خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا امروز جمعه تاکید کرد که آمریکا عمدا در حال ایجاد وضعیتی با هدف عادیسازی تجاوز علیه کشورهای منطقه است.
این مقام ونزوئلایی تاکید کرد که برخلاف ادعاهای آمریکا و ترامپ سود قاچاق مواد مخدر به خزانه کشورهای آمریکای لاتین نمیرود، بلکه به جیب ایالات متحده و پناهگاههای مالیاتی در اروپا میرود.
منبع: آر تی