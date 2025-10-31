ناو آبی–خاکی آمریکایی یو‌اس‌اس ایو جیما به‌همراه چند ناو همراه از کلاس آرلی بِرک، به فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از جزیره «لا اورشیلا» ونزوئلا رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله «نیوزویک» با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که ناو آبی–خاکی «یو‌اس‌اس ایو جیما» و کشتی‌های همراه آن در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری از جزیره «لا اورشیلا» در ونزوئلا قرار دارند.

این مجله افزود: «ناو ایو جیما و ناو‌های همراه آن از کلاس آرلی بِرک، پس از مشاهده در سواحل گِرِنادا طی روز‌های اخیر، اکنون به‌سمت غرب در حرکت هستند.»

به گفته نیوزویک، «این ناو‌ها در حال حاضر حدود ۱۲۴ مایل (حدود ۲۰۰ کیلومتر) از جزیره لا اورشیلا فاصله دارند؛ جایی که یکی از پایگاه‌های اصلی هوایی و مجموعه‌های راداری ونزوئلا در آن مستقر است.»

نیوزویک تأکید کرد: «ناو‌های جنگی آمریکا در صورت نزدیک‌تر شدن، در محدوده عملیاتی لازم برای اجرای حملات آبی–خاکی یا حملات دقیق موشکی قرار خواهند گرفت.»

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه هرگونه برنامه‌ریزی برای حمله به داخل ونزوئلا را رد کرد؛ هرچند برخی رسانه‌ها پیش‌تر گزارش داده بودند که دولت او در حال آماده‌سازی برای اجرای حملاتی علیه تأسیسات نظامی ونزوئلا است.

ساعاتی پیش نیز خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا امروز جمعه تاکید کرد که آمریکا عمدا در حال ایجاد وضعیتی با هدف عادی‌سازی تجاوز علیه کشور‌های منطقه است.

این مقام ونزوئلایی تاکید کرد که برخلاف ادعاهای آمریکا و ترامپ سود قاچاق مواد مخدر به خزانه کشور‌های آمریکای لاتین نمی‌رود، بلکه به جیب ایالات متحده و پناهگاه‌های مالیاتی در اروپا می‌رود.

منبع: آر تی

برچسب ها: دریای کارائیب ، ونزوئلا و آمریکا
خبرهای مرتبط
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
روسیه از ونزوئلا در دفاع از حاکمیت ملی‌اش حمایت می‌کند
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خوشبحال مردم ونزوئلا
۲
۶
پاسخ دادن
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
آخرین اخبار
دفاع مدنی غزه: گمان می‌رود بیش از ۱۰ هزار فلسطینی مفقود زیر آوار در غزه باشند
حرکت ناو جنگی آمریکا به‌سوی سواحل ونزوئلا؛ فاصله کمتر از ۲۰۰ کیلومتر
ادعای دولت آمریکا درباره موافقت با طرح لغو تحریم‌های سوریه
آغاز بازسازی دانشگاه اسلامی غزه + تصاویر
افشاگری جدید از توطئه اسرائیل برای نرساندن کمک به غزه
چراغ سبز پنتاگون برای ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین
تاکید فیدان بر نقشه اسرائیل برای شروع نسل‌کشی در غزه
ادعای واشنگتن پست: ونزوئلا به دنبال حمایت نظامی روسیه، چین و ایران
ترامپ: اگر دیگران آزمایش هسته‌ای انجام دهند، ماهم انجام خواهیم داد
ترامپ: حمله به خاک ونزوئلا را در نظر نداریم
ونزوئلا: سود قاچاق مواد به جیب آمریکا می‌رود
احتمال نامزدی اریک ترامپ برای انتخابات آمریکا
شهادت یک نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
تاثیر جنگ اوکراین بر ارزش دلار آمریکا
ترکیه درباره آینده آتش‌بس غزه نشست برگزار می‌کند
مصر و عربستان توافقنامه همکاری نظامی امضا کردند
حماس: صدراعظم آلمان در حال توجیه نسل‌کشی در غزه است
غزه «ترامپ هلند» را شکست داد
پدر ماسک: روسیه نبود همه ما الان آلمانی حرف می‌زدیم
یورش نظامیان صهیونیست به نابلس
دبیرکل حزب‌الله: هر توافق جدیدی، تبرئه اسرائیل است
اردوغان: اسرائیل به‌دنبال بازگشت به کشتار در غزه است!
قطر: غزه در خطر ورود به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» 
تماس همزمان وزیرخارجه مصر با عراقچی و گروسی
وضعیت سودانی و مالکی در انتخابات عراق
حدود ۷۰۰ کشته در اعتراضات انتخاباتی
دانشگاه لندن: اقدامات اسرائیل در غزه «دانش‌زدایی» است
سازمان ملل حملات آمریکا به قایق‌ها در کارائیب را محکوم کرد
برکناری دادستان کل نظامی اسرائیل پس از افشای فیلم شکنجه اسیران فلسطینی
دعوت رئیس‌جمهور چین از نخست‌وزیر کانادا برای بازدید از پکن