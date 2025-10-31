مسئول رسانه‌ای دفاع مدنی فلسطین جزئیاتی را درباره فرآیند بازیابی پیکرهای شهدا در نوار غزه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - احمد رضوان، مسئول رسانه‌ای دفاع مدنی فلسطین با تلویزیون الاقصی در مورد ادامه تلاش‌ها برای یافتن مفقودان در سراسر نوار غزه صحبت کرد و گفت که احتمالا بیش از ۱۰ هزار فلسطینی زیر آوار‌های غزه هستند.

طبق گزیده‌هایی از مصاحبه که توسط آژانس امداد و نجات فلسطین منتشر شده، رضوان گفت که از زمان اجرای توافق آتش‌بس، بیش از ۲۰۰ فلسطینی به شهادت رسیده و حدود ۶۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این مقام فلسطینی با اشاره به اینکه برای بیرون کشیدن پیکر شهدا از زیر آوار به ماشین‌آلات سنگین نیاز است، گفت: «تیم‌های دفاع مدنی به دلیل کمبود تجهیزات و محدودیت در دسترسی به تجهیزات پزشکی قادر به نجات همه مردم نیستند.»

رضوان همچنین گفت که اسرائیل «عمدا» امدادگران را هدف قرار می‌دهد که به منزله نقض قوانین بین‌المللی است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای فلسطینی ، نوار غزه ، دفاع مدنی
