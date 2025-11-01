به گفته معاون وزیر ارتباطات، اجرای هوشمندسازی مدیریت انرژی می‌تواند تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف را به دنبال داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، درباره طرح پایلوت هوشمندسازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌های دولتی که با هدف مدیریت انرژی آغاز شده است، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: «این موضوع به طرح ملی مدیریت ناترازی انرژی بازمی‌گردد که توسط وزارت ارتباطات ارائه شد. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و مورد تأکید سران قوا نیز قرار گرفت. یکی از راهکار‌های شش‌گانه این طرح، بحث مدیریت مصرف در صنایع تحت عنوان سیستم مدیریت انرژی (EMS) بود.

او ادامه داد: «در مطالعات اولیه و بررسی مدل‌های جهانی مشاهده شد که حتی در بدترین حالت، این سیستم می‌تواند تا ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد کند که رقم بسیار بالایی در حوزه بهره‌وری است. در کشور ما نیز صنایع بزرگی وجود دارند که اگر بتوانند ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را کاهش دهند، میزان سوددهی و بهره‌وری آنها به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»

صدر افزود: «افزون بر این، بسیاری از صنایع کشور با کمبود انرژی مواجه‌اند و گاهی ناچار می‌شوند برخی شیفت‌های کاری خود را تعطیل کنند. با این صرفه‌جویی انرژی، می‌توانند بر این مشکلات غلبه کنند.»

رئیس سازمان فناوری اطلاعات توضیح داد: «در همین راستا، با ایمیدرو که نماینده حاکمیت بر منابع معدنی کشور است و صنایع فولاد و سایر صنایع معدنی که ذیل آن فعالیت می‌کنند و همچنین با ایدرو که در حوزه معدن و خودروسازی فعال است، تفاهم‌نامه‌هایی امضا شد. سه تا چهار شرکت مورد تأکید این سازمان‌ها به‌عنوان پایلوت انتخاب شدند. با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد شده و شرح خدمات استقرار سیستم مدیریت انرژی نیز تدوین و به آن‌ها تحویل داده شده است.»

او افزود: «با همکاری ایدرو و شرکت‌هایی که به‌عنوان نمونه پایلوت انتخاب شده‌اند، تمامی اسناد و طرح‌ها آماده شده و اجرای پایلوت عملیاتی آغاز خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی، ظرف سه تا چهار ماه آینده پیاده‌سازی انجام می‌شود و نتایج آن به‌صورت ملموس بر روی داشبورد‌ها قابل مشاهده خواهد بود. با مشاهده نتایج واقعی، سایر شرکت‌ها نیز به اجرای این طرح ترغیب خواهند شد.»

صدر بیان کرد: «البته فعالیت‌ها محدود به این بخش‌ها نیست. برای نمونه، با شرکت ملی پخش و پالایش نیز تفاهم‌نامه‌ای جداگانه امضا شده و در زمینه هوشمندسازی پالایشگاه‌های زیرمجموعه آن مطالعاتی در حال انجام است.»

او گفت: «تمام ارکان مرتبط با حوزه مدیریت انرژی و بهره‌وری در کشور، به نوعی درگیر این طرح شده‌اند. مهم‌ترین اثر این طرح در صورت‌های مالی شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و سایر صنایع بزرگ قابل مشاهده خواهد بود. هنگامی که مصرف انرژی تا ۲۰ درصد کاهش یابد، میزان سود این شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بر اساس محاسبات، بازگشت سرمایه این طرح کمتر از یک سال است. پس از آن، صرفه‌جویی حاصل‌شده به‌طور کامل به سود شرکت‌ها تبدیل می‌شود. بنابراین، اجرای این طرح از نظر اقتصادی کاملاً توجیه‌پذیر است.»

