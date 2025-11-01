باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس همواره تلاش کرده است به‌جای حاشیه‌سازی، در مسیر حفظ آرامش فوتبال ایران گام بردارد و حتی در دیدار اخیر برابر تراکتور، با وجود اشتباهات تأثیرگذار داوری، از طرح اعتراض رسمی صرف‌نظر کرد.

با این حال، انتشار بیانیه اخیر از سوی باشگاه تراکتور و طرح ادعاهایی، ما را ناگزیر به روشنگری کرده است.

در خصوص صحنه منجر به گل پرسپولیس، نظر کارشناسان داوری کاملاً روشن است؛ خطا پیش از گل رخ داده و تصمیم داور کاملاً درست بوده است. حتی مدیر تیم تراکتور نیز پس از بازی به درستی تصمیم داور اذعان داشت.

درباره ادعای پنالتی گرفته‌نشده نیز، بسیاری از کارشناسان تأکید داشته‌اند که نه تنها خطایی از سوی بازیکن پرسپولیس انجام نشده بلکه بازیکن تراکتور با اجرای فن «کول انداز» مرتکب خطا شده است.

از سوی دیگر، شجاع خلیل‌زاده باید پیش از آن صحنه به دلیل خطای مشابه با خطای احمدزاده، کارت زرد دوم را دریافت می‌کرد و از زمین اخراج می‌شد. چنین تصمیمی می‌توانست روند بازی را به‌طور جدی تغییر دهد.

بنابراین، جای تعجب دارد تیمی که در این مسابقه از تصمیمات داور بهره‌مند شده است، امروز چنین موضعی اتخاذ می‌کند.

باشگاه پرسپولیس از جامعه داوری انتظار دارد با دقت و قاطعیت بیشتری در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای ایستادگی کند تا آرامش و عدالت در رقابت‌ها حفظ شود.