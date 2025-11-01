باشگاه خبرنگاران جوان - پرونده مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال امروز (شنبه) ساعت ۱۶:۳۰ با بازی پیکان و فجر سپاسی شیراز بسته می‌شود.

تیم های پیکان و فجر سپاسی در حالی به مصاف یکدیگر می روند که هر دو تیم بعد از چند سال دوری دوباره به سطح اول لیگ فوتبال ایران برگشتند و آن‌ها میخواهند در لیگ برتر ماندگار شوند.

تیم فوتبال پیکان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم هفته گذشته برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۷ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان سعید دقیقی به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم فجرشهید سپاسی هستند تا از بحران خارج شوند و از انتهای جدول رهایی یابند.

در آن طرف، تیم فوتبال فجرشهید سپاسی شیراز هفته گذشته برابر تیم استقلال با ۳ گل شکست خورد و با ۹ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

شاگردان پیروز قربانی می‌خواهند در بازی خارج از خانه برابر پیکان به برتری برسند تا باخت هفته قبل را جبران کنند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

تقابل سعید دقیقی و پیروز قربانی مربیان جوان و بادانش لیگ به جذابیت این بازی می‌افزاید.

۲ تیم در ۵ بازی آخر به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۲ برد سهم خودروسازان، یک برد سهم فجر شهید سپاسی و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسید.