باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی سرخپوشان برابر تیم تراکتور در هفته نهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به نظرم این بازی به جز ۱۰ دقیقه آخر کیفیت بالایی نداشت. تیم تراکتور ریسک نمی‌کرد و بالا نمی‌آمد و از آن طرف، تیم پرسپولیس هم در حمله برنامه‌ای نداشت. مهمترین اتفاق این بازی حضور سرژ اوریه بود که آماده نبود و توپ هم خیلی لو می‌داد.

او ادامه داد: تیم تراکتور بعد از اخراج پور علی گنجی سوار بر بازی شد و این تیم از عمق دفاع پرسپولیس استفاده کرد و گل زد. هاشم نژاد بر روی سروش رفیعی خطایی مرتکب شد و باکیچ روی ضربه ایستگاهی در دقیقه ۹۶ توانست گل بزند و پرسپولیس شانس آورد که مساوی کرد.

آشتیانی درباره اینکه ترکیب پرسپولیس را در این بازی چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم پرسپولیس تغییر سیستم داده بود و با سیستم ۴-۴-۲ بازی می‌کرد و کادر فنی، احمد زاده را در پست تخصصی اش گذاشت، اما او ضعیف بود و او ۲ سال هست که در پرسپولیس جواب نمی‌دهد. به هر حال خانبان رفیق احمد زاده هست و به او بازی می‌دهد.

او درباره اینکه گفته می‌شود مهرداد خانبان مربی پرسپولیس بیشتر مسئولیت فنی تیم را برعهده دارد، گفت: بله، به نظرم اوسمار باید فکری به حال وضعیت مربیان پرسپولیس کند و فقط کریم باقری را از لیست قبلی کادر فنی نگه دارد. به هر حال اوسمار مربیانی که با هوادار متمول ارتباط دارند را کنار بگذارد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان با هدایت اوسمار در بازی‌های بعدی موفق می‌شوند، گفت: به نظرم اوسمار مربی خیلی خوبی هست، اما پرسپولیس باید بازیکن بگیرد، چون وسط زمینشان تحرک لازم را ندارد و بازیکن در میانه میدان ندارد که یک در یک را بردارد و مهاجمان را به خوبی تغذیه کند. به نظرم سرخپوشان باید یک بازیکن در وسط زمین و یک مهاجم جذب کنند.

آشتیانی درباره اینکه عملکرد اورونوف را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: این بازیکن آماده نیست. فکر می‌کنم اورونوف مصدوم است و یک جوری بازی می‌کند.

او درباره اینکه بازی بدون تماشاگر در کیفیت بازی پرسپولیس و تراکتور تاثیر گذاشت، گفت: بله، خیلی تاثیر گذار بود. هیچ جای دنیا به این صورت تیم‌ها را جریمه نمی‌کنند. به نظرم جذابیت بازی بدون تماشاگر از بین رفته است و جالب نیست.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه آینده سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم وضعیت تیم از این که است خیلی بهتر می‌شود. اوسمار مربی شجاع و باهوشی است و تیم پرسپولیس را هجومی می‌کند.

او درباره اینکه اوسمار سالی که پرسپولیس را قهرمان کرد با تیم یحیی گل محمدی این کار را انجام داد، گفت: اوسمار در تایلند هم عملکرد فوق العاده‌ای داشت. به نظرم او می‌تواند پرسپولیس را به موفقیت برساند.

آشتیانی درباره اینکه بازی بعدی با تیم استقلال خوزستان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: ۲ تیم از لحاظ کیفیت بازیکنان قابل قیاس نیستند. به نظرم احتمال پیروزی پرسپولیس در این بازی وجود دارد. معتقدم پرسپولیس یک بدی دارد و این است وقتی تیمی جلویش دفاع می‌کند با مشکل مواجه می‌شود. تیم ذوب آهن هم در صورتی که دفاع می‌کرد به طور حتم سرخپوشان نمی‌توانستند به راحتی گل بزنند. اگر تیم استقلال خوزستان بازی را ببندد در آن صورت پرسپولیس دچار مشکل می‌شود.

او درباره اینکه تیم پرسپولیس با ۲ مهاجم بازی می‌کند و در این شیوه بازی موفق است، گفت: بله، پرسپولیس با سیستمی که بازی می‌کند که در خط حمله ۴ بازیکن حضور دارند، اما احمدزاده سرحال نبود.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه پاس‌های رو به عقب سرخپوشان زیاد است، گفت: بله، به نظرم اوریه در پرسپولیس جواب نمی‌دهد و او ۳۶ ساله است و برای پست دفاع راست به درد نمی‌خورد. درست است که این بازکن در تاتنهام بازی می‌کرد. البته پرسپولیس شانس آورد که محمد نادری دفاع چپ تراکتور مصدوم بود و با این وجود اوریه به خوبی بازی نکرد.

آشتیانی درباره اینکه باکیچ زننده گل تساوی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بازیکنی است که ضربه ایستگاهی خوب می‌زند، اما باکیچ هم چیزی برای عرضه نداشت. البته ضربه ایستگاهی اش ارزشمند بود و او پاس به عقب خیلی می‌داد و شانس آورد که ضربه ایستگاهی اش گل شد.