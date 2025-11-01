باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در سال‌های اخیر، با پیشرفت فناوری و نیاز به بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از کنتور‌های هوشمند برق در ایران به سرعت در حال گسترش است. این کنتور‌ها به دلیل قابلیت‌های پیشرفته‌ای که دارند، می‌توانند تحول بزرگی در مدیریت مصرف برق و کاهش هزینه‌ها ایجاد کنند.

کنتور‌های هوشمند برق به کاربران این امکان را می‌دهند که به صورت آنلاین و در زمان واقعی از میزان مصرف برق خود مطلع شوند. این ویژگی به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا الگو‌های مصرف خود را شناسایی کرده و بهینه‌سازی کنند، که در نتیجه می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های برق شود. همچنین، این کنتور‌ها به شرکت‌های توزیع برق نیز این امکان را می‌دهند که به صورت دقیق‌تری مصرف انرژی را رصد کرده و در زمان‌های پیک مصرف، اقدامات لازم را انجام دهند.

در همین راستا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا کنون پنج میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کنترل هوشمند نصب شده و برنامه داریم که ان‌شاءالله این تعداد را به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه افزایش دهیم تا امکان کنترل دقیق‌تر بار و مدیریت هوشمند مصرف فراهم شود.

پیش از این هم حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: هدف ما کنترل مصرف برق از طریق کنتور‌های هوشمند و کنترل‌های هوشمند است. امسال برنامه داریم تا پایان سال نزدیک به ۶۰ هزار کنتور را در استان تهران هوشمند کنیم.

او افزود: در حال حاضر، حدود ۲۵۸ هزار کنتور در استان تهران هوشمند شده است و ما توانسته‌ایم نزدیک به ۶۰ درصد بار مصرفی را با این کنترل‌ها مدیریت کنیم. چشم‌انداز ما این است که تا پایان دولت، این رقم به حدود ۸۰۰ هزار کنتور در استان تهران افزایش یابد.

در ادامه هم حسین افضلی کارشناس حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: توسعه استفاده از کنتور‌های هوشمند برای مشترکان برق در اغلب کشور‌های دنیا در حال انجام است و حتی در برخی از کشور‌های پیشرفته تمامی مشترکان مجهز به کنتور هوشمند هستند.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: کنتور‌های هوشمند برق به عنوان یک راهکار موثر برای مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق محسوب می‌شوند با وجود چالش‌ها و موانع موجود، مزایای این فناوری می‌تواند به تحقق اهداف، توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی کمک کند بر این اساس و باتوجه به ناترازی‌های موجود می‌طلبد نصب آنها سرعت بیشتری گیرد.

در نهایت گفتنی است، گسترش کنتور‌های هوشمند برق نه تنها به مدیریت بهینه انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در جامعه باشد که با توجه به چالش‌های موجود در تأمین انرژی و افزایش هزینه‌ها، این اقدام می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در راستای توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد.