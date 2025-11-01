بنابر گفته مسئولان، تعداد کنتور‌های هوشمند کشور به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه خواهد رسید تا امکان کنترل دقیق‌تر بار و مدیریت هوشمند مصرف فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در سال‌های اخیر، با پیشرفت فناوری و نیاز به بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده از کنتور‌های هوشمند برق در ایران به سرعت در حال گسترش است. این کنتور‌ها به دلیل قابلیت‌های پیشرفته‌ای که دارند، می‌توانند تحول بزرگی در مدیریت مصرف برق و کاهش هزینه‌ها ایجاد کنند.

کنتور‌های هوشمند برق به کاربران این امکان را می‌دهند که به صورت آنلاین و در زمان واقعی از میزان مصرف برق خود مطلع شوند. این ویژگی به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا الگو‌های مصرف خود را شناسایی کرده و بهینه‌سازی کنند، که در نتیجه می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های برق شود. همچنین، این کنتور‌ها به شرکت‌های توزیع برق نیز این امکان را می‌دهند که به صورت دقیق‌تری مصرف انرژی را رصد کرده و در زمان‌های پیک مصرف، اقدامات لازم را انجام دهند.

در همین راستا مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا کنون پنج میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه کنترل هوشمند نصب شده و برنامه داریم که ان‌شاءالله این تعداد را به بیش از ۱۰ میلیون دستگاه افزایش دهیم تا امکان کنترل دقیق‌تر بار و مدیریت هوشمند مصرف فراهم شود.

پیش از این هم حسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: هدف ما کنترل مصرف برق از طریق کنتور‌های هوشمند و کنترل‌های هوشمند است. امسال برنامه داریم تا پایان سال نزدیک به ۶۰ هزار کنتور را در استان تهران هوشمند کنیم. 

او افزود: در حال حاضر، حدود ۲۵۸ هزار کنتور در استان تهران هوشمند شده است و ما توانسته‌ایم نزدیک به ۶۰ درصد بار مصرفی را با این کنترل‌ها مدیریت کنیم. چشم‌انداز ما این است که تا پایان دولت، این رقم به حدود ۸۰۰ هزار کنتور در استان تهران افزایش یابد. 

در ادامه هم حسین افضلی کارشناس حوزه انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرده بود: توسعه استفاده از کنتور‌های هوشمند برای مشترکان برق در اغلب کشور‌های دنیا در حال انجام است و حتی در برخی از کشور‌های پیشرفته تمامی مشترکان مجهز به کنتور هوشمند هستند.

این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: کنتور‌های هوشمند برق به عنوان یک راهکار موثر برای مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق محسوب می‌شوند با وجود چالش‌ها و موانع موجود، مزایای این فناوری می‌تواند به تحقق اهداف، توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی کمک کند بر این اساس و باتوجه به ناترازی‌های موجود می‌طلبد نصب آنها سرعت بیشتری گیرد.

در نهایت گفتنی است، گسترش کنتور‌های هوشمند برق نه تنها به مدیریت بهینه انرژی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی در جامعه باشد که با توجه به چالش‌های موجود در تأمین انرژی و افزایش هزینه‌ها، این اقدام می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در راستای توسعه پایدار کشور مورد توجه قرار گیرد.

Iran (Islamic Republic of)
امیرحسین
۲۰:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ایکاش بجای کنتور هوشمند کمی مدیریت هوشمند داشتید تا این کمبود برق که دقیقا از بی عرضه بودن مدیران نالایق است برطرف می شد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کنتورهای آب باید جدا سازی وبه هرواحد اختصاص یابد تا صرفه جویی امکان پذیر باشد.
در غیر اینصورت در آپارتمان‌ها ومجتمع مسکونی هیچ دلیلی برای کم مصرف کردن آب وجود ندارد
باید کنتوری هوشمند داخل واحدها طراحی وتفکیک مصرف آب صورت پذیرد تا سالهای آیند صرفه جویی در آب امکان پذیر باشد.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بجای قلم فرسایی سری به بازار بزن کنتورهای جداگانه هست میتونی بخری و در هر واحد استفاده کنید
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۴:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هزینه های اضافی بدید به مردم فقیر سیستان وبلوچستان کنتورهای قدیم مگه چه اشکالی دارندمه میخواهید تعویض کنید
آخه مردم بدبخت نان خشک ندارندبخورند
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دولت باید با هزینه خودش کنتورهای آب مجتمع های ساختمانی را برای هر واحد مجزا کند. در غیراینصورت هر سازی که بزند فقط برای بازی با افکار عمومیست.
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کنتور هوشمند آب بمراتب واحبتر از کنتور هوشمند برقه
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۸:۲۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کنتور هوشمند =دزدی هوشمند
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ای کاش مدیران کاربلد هم بیش از ۱۰ تفر می شدند.
۰
۱۱
پاسخ دادن
