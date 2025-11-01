تیم فوتبال دورتموند بازی خارج از خانه مقابل آگزبورگ را با پیروزی پشت سر گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بوروسیا دورتموند در چارچوب هفته نهم بوندسلیگا میهمان آگزبورگ بودند و تلاش می‌کرد با برد در این دیدار فاصله هفت امتیازی با بایرن مونیخ را کم کند و امیدوار باشد که آنها در بازی این هفته‌شان متوقف شدند. در نهایت زردپوشان موفق به انجام این کار شدند و گل سرهو گیراسی در نیمه اول برای سه امتیاز کافی بود.

دورتموند در هر ۲ مسابقه رودرروی اخیر مقابل این تیم تن به شکست داده بود.  

دورتموند با کسب ششمین پیروزی فصل ۲۰ امتیازی شد و در جایگاه دوم جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندس‌لیگای یک آلمان قرار گرفت. بایرن مونیخ با ۲۴ امتیاز کامل و یک مسابقه کمتر صدرنشین است.

