باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل پاییز، روستا‌های الیف و بناف در شهرستان کازرون میزبان شکوفه‌های زیبای گیاه استبرق هستند. این پدیده طبیعی که هرساله تکرار می‌شود، فرصت مناسبی برای توسعه روستاگردی در منطقه ایجاد کرده است. گیاه استبرق با گل‌های بنفش و سفید رنگ و برگ‌های همیشه سبز، منظره‌ای چشمگیر در دل طبیعت پاییزی پدید آورده است. این منظرۀ کم‌نظیر، علاقه‌مندان به طبیعت و عکاسی را به خود جلب می‌کند.

