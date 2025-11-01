شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از رویش شکوفه‌های بنفش پاییزی استبرق در روستای الیف و بناف شهرستان کازرون استان فارس را را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فصل پاییز، روستا‌های الیف و بناف در شهرستان کازرون میزبان شکوفه‌های زیبای گیاه استبرق هستند. این پدیده طبیعی که هرساله تکرار می‌شود، فرصت مناسبی برای توسعه روستاگردی در منطقه ایجاد کرده است. گیاه استبرق با گل‌های بنفش و سفید رنگ و برگ‌های همیشه سبز، منظره‌ای چشمگیر در دل طبیعت پاییزی پدید آورده است. این منظرۀ کم‌نظیر، علاقه‌مندان به طبیعت و عکاسی را به خود جلب می‌کند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - فارس

