سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید در مجلس اصلاً بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست گرچه به لحاظ قانونی دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید اسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین گفت: الان بحث تغییر قیمت حامل‌های انرژی موضوع هیچ‌کدام از کمیسیون‌ها و صحن مجلس نیست، اما قانون این اختیار را در ارتباط با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دولت داده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس اظهار کرد: دولت اخیراً یک مصوبه‌ای داشته که موارد متعددی دارد که یکی از آنها درباره قیمت حامل‌های انرژی است، اما عدد و رقم بیان نکردند مثلاً ‌گفتند که هزینه‌ حمل سوخت را باید مصرف‌کننده‌ نهایی پرداخت کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: در مجلس اصلاً بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست و در دولت هم ما صرفاً همین مصوبه را دیدیم، اما اینکه چه زمانی برای تغییر قیمت اقدام کنند هیچ چیز مشخصی بیان نشده، گرچه به لحاظ قانونی دولت برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اختیار دارد البته این موضوع از نظر مجلس نیاز به اقدامان پسینی و پیشینی دارد چون این موضوع به اجماع دستگاه‌های مختلف حاکمیت و همچنین همراهی، هم‌فکری و هم‌افزایی مردم نیاز دارد و اگر همه‌ این‌ موارد با هم همراه نباشند، این تحول و این اصلاح نمی‌تواند اتفاق بیفتد. 

حسینی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا احتمال افزایش قیمت بنزین در بودجه‌ سال آینده وجود دارد؟، گفت: هنوز هیچ چیزی مشخص نیست و بحثش تا الان مطرح نبوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی درباره پرونده کرسنت و مصادره یک ساختمان متعلق به ایران در لندن به نفع شرکت اماراتی اظهار کرد: ایران به این موضوع اعتراض کرده و روند حقوقی در حال طی شدن است. مجموعه‌ وزارت نفت، شورای عالی امنیت ملی، قوه‌ قضاییه و دستگاه‌های ذی‌ربط مختلف، خیلی بهتر از این می‌توانستند در حدود دو، سه دهه‌ گذشته عمل کنند، اما متاسفانه آن‌طور که باید مطلوب عمل نکردند که پرونده به اینجا رسیده، اما الان باید فعالانه‌تر ورود کنند و مانع از این شوند که خسارت به اموال مردم و اموال ملی وارد شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس بیان کرد: الان مجموعه‌ دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش‌های حقوقی‌شان درگیر این موضوع هستند و امیدوارم که فعالانه‌تر ورود کنند و حق مردم در این پرونده ضایع نشود.

حسینی تاکید کرد: حقیقتاً می‌شود گفت خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است. نظام تصمیم‌گیری کشور تعلل کرد، به موقع و با سرعت و دقت عمل نکرد که متأسفانه پرونده به اینجا رسید و اگر مجموعه نظام یک تصمیم به موقع و واحد درباره این پرونده می‌گرفت، شاید این پرونده به اینجا نمی‌رسید و وضعیت ما امروز در پرونده کرسنت بهتر ‌بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هرکس که باعث و بانی اولیه این پرونده کرسنت است یعنی کرسنت را کلید زده است را بایستی به دادگاه فرابخوانید تا در مورد اقدامش شفاف سازی کند.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
رد مال کرسنت چه شد ؟ ا مال زنگنه و هاشمی و زمین های پسته هاشمی را بگیرید
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چرا قوه قضائیه به پرونده کرسنت ورود نمی کند.برای افراد خاطی پرونده تشکیل نمی دهدتابه سزای اعمالشان برسن
۱
۳
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
پارتی و رانت در استخدامیهای نفت بیداد میکنه هیچ ناظری وجود نداره هیچچ ناظری
در خصولتی ها نفتی که رها شده هست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قبلا سوخت بنزین درهمه جایگاه بنزین سوپر موجود وبنزین یارانه ای سهمیه وسوپر با کارت سوخت خودرو صورت می گرفت وهمچنین بنزین آراد ، درحال حاضر هم اگر بنزین با کارت سوخت صورت پذیرد وسهمیه برای آن تعیین شود جهت تناسب درمصرف آن بهتر هست ومدیریت می‌شود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نمایندگان محترم مجلس در مورد یارانه خانوار و کاهش تورم . رسیدگی نمایند
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حق الناس، فقرا و تهیدستان را با بی عرضه گی و بی شرافتی از بین می برید، چرا از خجالت نمی میمیرید...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سوال اینجایت پس چرا حکمت کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند
۱۳:۰۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اعلام زمان شارژ حکمت کارت آبان ماه بازنشستگان لشکری + مبلغ
زمان شارژ حکمت کارت آبان ماه بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح مشخص شد.
سوال اینجایت پس چرا حکمت کارت به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هرکس تعلل کرده بازخواست شود و هرکس عامل گرنست محاکمه و اعدام بشود هرکس باشد
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۱۱:۴۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت فوق‌العاده ایثارگری دریافت می کنند سئوال اینجاست که پس چرا فوق العاده ایثارگری به بازنشستگان تامین اجتماعی نمی دهند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگر آقا و آقازاده های گردن کش وزارت نفت همان موقع محاکمه می شدند الان کل کشور در وضعیت دیگری بود !
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
با عرض سلام. بازنشستگان ۱۳۹۵ هنوز سکه های بازنشستگیمان وجشن پایان خدمت را دریافت نکرده ایم. لطفا پیگیری نمایید. از بازنشستگان شرکت مخابرات استان تهران پس لطفا پیگیری فرمایید و این در حالی است کسانی که در سال ۱۳۹۶ بازنشسته شده اند و در سال ۱۳۹۷ دریافت کرده اند.
و این در حالی است که مدیران، مسئولان و سایر کارمندان شرکت مخابرات در شرکت مخابرات ایران، تهران و دیگر استان های سکه وجشن پایان خدمت خودشان را دریافت کرده اند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
۱۰:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
وارد مجلس شدید و ما را فراموش کردید؟
در محله نسیم شهر بهارستان جاده تهران ساوه قرار بود نمایندگان دست کم هفته‌ای یک بار حضورمردمی داشته باشند. به پیشنهاد امام جمعه حتی مقرر شد دفتری برای این کار در نظر گرفته شود تا این نمایندگان که توسط خود مردم انتخاب شدند، بتوانند به مشکلات شهروندان رسیدگی کنند اما متاسفانه با گذشت چند سال هیچ استقبالی ازسوی نمایندگان از این طرح نشد. مردم انتظار دارند نماینده ای که با رای آنها انتخاب شده است، شنونده حرف ها و دردهایشان باشد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس در خانه ملت اگر توان دفاع و حمایت از حق و حقوق کارمندان، کارگران، بازنشسته های، مردم را ندارند باید برای همیشه مجلس شورای اسلامی را تعطیل کنند..
شرم آور و تاسف بار است که متاسفانه از سال 1357 تاکنون مشکلات کارمندان، کارگران و بازنشسته های در سراسر کشور حل نشده است و همچنان نیز ادامه دارد.
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شرم آور است که دولت پزشکیان در این مدت 16 ماه بابت مشکلات مردم و کشور و... از مردم ایران عذرخواهی نکرده است.
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دوست داری مثل خاتمی بنداز گردن دیگران و الکی عذر خواهی کنه ، صدبار این مدلی انجام دادن یعنی گردن دیگری انداختن
