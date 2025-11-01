مهندس مکانیک که به خاطر هیجان و تنوع یک باند سرقت گوشی قاپی به نام عقاب تشکیل داده بود در صدمین سرقت به دام افتاد.

باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز قبل مأموران گشت پلیس در تماس یک شهروند از دستگیری دو سارق موتورسوار با خبر شدند. وقتی به محل رفتند مرد جوانی که آنها را دستگیر کرده بود در تحقیقات گفت: سوار بر موتورسیکلتم در حال عبور از خیابان بودم که متوجه فریاد کمک خواهی زن جوانی شدم که دو سارق گوشی آیفون ۱۷ او را سرقت و فرار کرده بودند. من به تعقیب سارقان رفتم و آنها که موتورشان با مانعی برخورد کرده بود زمین خوردند و من هم گرفتمشان. با انتقال متهمان به اداره پلیس و اعتراف آنها سه عضو دیگر از جمله سردسته باند نیز دستگیر شدند. وقتی کارآگاهان به مخفیگاه سردسته باند رفتند علاوه برکشف گوشی‌های سرقتی، دفترچه‌ای پیدا کردند که مرد جوان جزئیات مدل گوشی‌های سرقتی، نام فردی که سرقت را انجام داده بود و مبلغ فروش گوشی را داخل آن نوشته بود. طبق مطالب داخل دفترچه آنها در صدمین سرقت بازداشت شده بودند.

زندگی در آلمان

۳۷ سال دارد. می‌گوید فوق لیسانس مهندسی مکانیک است و غیر از فارسی به سه زبان دنیا تسلط دارد، اما اینکه چطور وارد کار خلاف شده شنیدنی است.

چرا یک فرد تحصیلکرده وارد باند سرقت شده؟ به خاطر هیجان و جرأت زیاد. من وارد باند نشدم خودم باند تشکیل دادم؛ باند عقاب. البته خانواده‌ام می‌گویند تو بیمار روانی هستی که دست به چنین کار‌هایی می‌زنی. اما من می‌گویم سرقت هیجان دارد و حالم را خوب می‌کند. من مشکل مالی ندارم.

واقعا بیماری؟ 
دکتر که برایم دارو تجویز کرده، اما مصرف نمی‌کنم، چون معتقدم بیمار نیستم.
پس چرا سرقت می‌کنی؟ 
من تا ۱۷ سالگی در آلمان زندگی می‌کردم. از نظر هوش هم نابغه‌ام و هر اطلاعاتی را یکبار به من بگویند تا آخر عمر در ذهنم می‌ماند. زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه را بلدم. این ماجرای بیماری روانی را هم خانواده‌ام ساخته‌اند تا جلوی دوست و آشنا بگویند که سرقت‌ها دست خودش نیست. اما دست خودم است. من عاشق کار خلاف هستم. همیشه وقتی فیلم‌های گانگستری می‌دیدم برای خودم تصویر‌سازی می‌کردم که یک روز من هم گروه خلافی تشکیل دهم و به نوچه‌هایم سفارش می‌دهم که چطور سرقت کنند. بالاخره هم به آرزویم رسیدم و سردسته باند عقاب شدم.

اولین بار چند سالت بود که سرقت کردی؟
از بچگی دله دزدی و از فروشگاه‌ها سرقت می‌کردم. خانواده‌ام که دیدند مدام دنبال دردسر هستم مرا به ایران فرستادند. پدرم به‌واسطه کارش مدتی در ایران بود و مدتی در آلمان. من هم همراه پدرم به ایران آمدم تا شاید تغییر محیط حالم را خوب کند. اما نه تنها از خلاف دور نشدم بلکه برای خودم باند هم تشکیل دادم.

حالا چرا باند عقاب؟

چون لباس‌های ما مشکی بود و کلاه نارنجی به سر و ماسک سفید می‌زدیم شبیه عقاب. دو به دو سوار موتورسیکلت می‌شدیم و در خیابان‌ها پرسه می‌زدیم با دیدن سوژه مناسب به سمتش رفته و گوشی‌های گران‌قیمت را سرقت می‌کردیم.

چرا سرقت‌ها را داخل دفترچه می‌نوشتی؟ من خیلی مقرراتی و منظم هستم. سعی می‌کنم کارهایم را طوری انجام دهم که دقیق باشد. اسم و مشخصات سارقان و گوشی‌ها را می‌نوشتم تا همدستانم گلایه‌ای نکنند که به یکی سهم کمی رسیده و به دیگری سهم زیادتری. جالبی ماجرا این است که در صدمین سرقتی که همدستانم انجام دادند ما دستگیر شدیم.

منبع: روزنامه ایران

ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شاید مدرک تحصیلیش هم دزدی باشه حالا آبرو تحصیلکرده هارو می‌برید در پلیس فتا استخدامش کنید تا مجرمین را پیدا کنه هیجانش بیشتره
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
وقتی جیب خودشان رابزنند وحاصل ودسترنج کارپرمشقت راازشان سرقت کنند بازهم اینطورفکرمیکنند؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کارها و شعل های اهیجان برانگیزی هست کارهای ساختمانی برج سازی. یا بیایند در گروه پلیس که دزدان را دستگیر می‌کنند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینها را بفرستید نگهبان و سرباز مرزبانی. چون هیجان دوست دارند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فکر نمی کنید این متن با این آب و تاب دزدان را قهرمان نشان می دهد و ممکن است مناسب نباشد.
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چرا این هیجان وهوش بالا را دریه کار دیگه صرف نمیکنه،مثلا اسکی،کوهنوردی،.......................خدا عقل بده،چه دروغایی
۰
۸
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۵۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قاپیدن گوشی ازدست افرادیکه غرق دردنیای خودشان هستند واصلاحواسشون پرته نه هوشی میخواهد ونه هنروتوان خاصی ،بیخودی دچارتوهمات شده.اگه هوش داره بره سرترامپو بقاپه بیاره یا نتانیابوی جنایتکارو.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
باید به دار انداخته شود که هیجان به اوج خودش برسد
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بعد از قطع ید میفهمه اعصاب و روان مردم بازیچه نیست
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
H
۱۱:۲۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اعدام کنید شماهم گناهکاری
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این دزدای منازل و خودرو و کیف قاپ رو تو تهران اعدام کنید چرا به مطالبه مردم توجه نمیکنید چرا آمار سازی الکی میکنید
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بفرستیدش گوشی مقامات اسرائیلو بدزده بیاره
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
راست گفتی بهترین کار همینه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فقط اعدام
۲
۱۵
پاسخ دادن
