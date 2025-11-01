باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مرتضی نیازی، معاون توسعه اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۱۳۹۷ فعالیت‌های خود را در استان سیستان و بلوچستان به صورت جدی در راستای رسالت توانمندسازی اقتصادی آغاز کرده است.

نیازی اظهار کرد: یکی از محور‌های کلیدی، حمایت از تأسیس و راه‌اندازی گلخانه‌ها در سطح روستا‌ها است. هدف از این اقدام، افزایش بهره‌وری منابع آب، که در این منطقه حیاتی است، و همچنین تسهیل بازاریابی محصولات تولیدی کشاورزان منطقه می‌باشد.

معاون توسعه اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت با اشاره به ظرفیت بالای جنوب استان سیستان و بلوچستان در حوزه پرورش آبزیان گفت: در این مناطق، از آب استخراج‌شده از چاه‌ها ابتدا در پرورش ماهیان استفاده می‌شود و سپس، آب باقیمانده برای مصارف کشاورزی، از جمله گلخانه‌ها، به کار گرفته می‌شود تا الگویی برای مصرف بهینه آب ارائه گردد.

وی همچنین به حمایت از طرح‌های تولید میوه‌های استوایی به عنوان ظرفیتی بالقوه در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: بنیاد برکت تمرکز ویژه‌ای بر زنجیره‌های ارزش دارد که در این راستا، سایت پرورش میگو در منطقه گواتر جنوب استان سیستان و بلوچستان که دارای رواج تولید است، مورد حمایت طرح‌های بنیاد قرار گرفته است.