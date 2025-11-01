رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی پلیس راهور فراجا بیشترین و مهم‌ترین تخلفات این آموزشگاه‌ها را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ مهدی رضایی با اشاره به اینکه در سراسر کشور، ۲ هزار و ۴۱۱ باب آموزشگاه رانندگی فعال هستند، اظهار کرد: در این آموزشگاه‌ها، آموزش رانندگی با انواع وسایل نقلیه مثل خودرو‌های سواری و موتورسیکلت‌ها ارائه شده و آزمون‌های صدور گواهینامه نیز در همان محل برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پلیس راهور بر عملکرد آموزشگاه‌ها نظارت دارد، افزود: ما در پلیس راهور، بر نحوه عملکرد آموزشگاه‌ها نظارت داریم و به صورت میدانی از آنها بازدید نیز می‌کنیم و در صورت مشاهده تخلف با جدیت برخورد صورت می‌گیرد.

رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی پلیس راهور فراجا درباره بیشترین تخلفات آموزشگاه‌های رانندگی، ادامه داد: آموزشگاه‌ها ممکن است چندین تخلف انجام دهند که بیشترین و مهمترین تخلفات شامل آموزش‌های صوری و جازنی در آزمون‌هاست.

رضایی گفت: یعنی ممکن است افرادی را صوری در کلاس‌ها ثبت نام کرده و در آزمون‌ها قبول شده معرفی کنند و در واقع پرونده سازی کنند. همچنین ممکن است در امتحانات عملی یا کتبی، فرد دیگری را به جای گواهینامه گیرنده اصلی، جا بزنند.

وی افزود: این دو تخلف بسیار برای ما اهمیت دارند، زیرا ممکن است افرادی گواهینامه دریافت کنند که آموزش‌های کافی را ندیده‌اند و مهارت لازم را نیز ندارند که در اینصورت پشت فرمان نشستن این افراد بسیار خطرناک است؛ به همین دلیل در صورت مشاهده هرگونه تخلفی در این حوزه آموزشگاه باید پاسخگو باشد.

شورای نرخ گذاری استان‌ها مسئول تعیین نرخ شهریه آموزشگاه‌های رانندگی 

رئیس اداره آموزشگاه‌های رانندگی پلیس راهور فراجا در پاسخ به این سوال که کدام نهاد مسئول تعیین مبالغ شهریه‌های آموزشگاه‌های رانندگی است، اظهار کرد: شورای نرخ گذاری استان این مسئله را بررسی کرده و بر اساس موقعیت استان یا شهرستان، این مبلغ تعیین می‌شود.

پلیس راهور، مسئول تعیین قیمت ثبت نام آموزشگاه‌ها نیست

وی افزود: پلیس راهور درباره این مسئله هیچ مسئولیتی ندارد و ما در تعیین این هزینه‌ها هیچ نقشی نداریم.

سرهنگ رضایی درباره اصلاح آئین نامه رانندگی نیز گفت: اصلاح آئین نامه راهنمایی و رانندگی وظیفه پلیس راهور نیست؛ اما ما پیشنهادات خود را در راستای بهتر خدمت کردن به مردم ارائه می‌دهیم.

وی افزود: در حال حاضر مواردی که بهتر است اصلاح شود را به هیئت دولت اعلام کرده‌ایم و منتظر نتیجه هستیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آموزشگاه رانندگی ، راهور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کارنیکو کردن ازپرکردنست معلومه کهکسی اولین بارتمری رانندگی میکن واموزش میبیند مانندیک راننده کهنه کارنمیتواند مدتی بایدکارکتد تامهارت کافی پیداکندبسیاری بدون گواهینامه اندانقدر مسلط برانندگی هستند مثل حرفه ای هاعمل میکنند بدون تخلف
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چه برخوردی؟ چه امتحانی؟ خود راهنمایی و رانندگی با استانداردهای رانندگی و آزمونهای مریوطه در دنیا آشنا نیست
۰
۰
پاسخ دادن
