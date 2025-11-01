باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه بازار اجاره مسکن در حال حاضر یک بازار رکود تورمی است، گفت: بیشترین میزان قراردادها در بازار مسکن مربوط به حوزه اجاره است که با اتمام فصل تابستان، این قراردادها نیز روند کاهشی به خود گرفته‌اند؛ بنابراین در شرایط کنونی، بازار از نظر معامله خالی از مشتری است.

وی ادامه داد: بازار اجاره مسکن در حال حاضر نیازمند افزایش تولید است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از متقاضیان بازار مسکن در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، در صورتی که اجرای این طرح به مرحله عملیاتی خود برسد، می‌توان امید داشت که این بازار رنگ و بوی رونق به خود بگیرد.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه اتحادیه مشاوران املاک دسترسی به سامانه‌های ثبت قرارداد از جمله کاتب و املاک و اسکان را ندارند، افزود: به همین دلیل امکان ارزیابی روند قیمتی مسکن وجود ندارد. بررسی کف بازار حاکی از آن است که میانگین قیمت مسکن بین ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان است؛ این قیمت‌ها، کف بازار محسوب می‌شوند که همزمان با رکود، قیمت‌ها نیز در آن‌ها نوسان دارد.