معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: دلیل اینکه حقوق داخلی ما به سمت عفو و بخشش پیش می‌رود، نتیجه نگاه ویژه به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری با اشاره به نادر بودن وجود ظرفیت عفو محکومان امنیتی در نظام حقوق داخلی کشور‌های دیگر، گفت: چنین اقدام‌هایی در عرصه بین‌المللی از منظر حقوق بشری مورد توجه هستند.

جلالیان با بیان اینکه تدبیر رئیس قوه قضاییه برای انجام عفو معیاری و همراهی و مساعدت مقام معظم رهبری در این روند، یک اتفاق ارزشمند است، گفت: این موضوع از منظر حقوق بشری بسیار قابل تحسین و نادر است؛ ما در کمتر نظام‌های حقوقی چنین ظرفیت‌هایی را سراغ داریم که به این شکل نظام قضایی با تعریف و تدوین یک چارچوب به محکومان در حوزه سرزمینی خود کمک کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۱۵ نفر از مشمولان عفو معیاری از محکومان امنیتی هستند، تصریح کرد: معمولان حکومت‌ها و حاکمان کشور‌ها محکومان امنیتی را وارد روند عفو نکرده و به این سادگی با عفو، بخشش و آزادی آنها موافقت نمی‌کنند.

معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه گفت: مباحث حقوقی قضایی ما بر مبنای فقه است و این امر ظرفیتی ایجاد کرده که بتوان حتی افرادی را که علیه کشور کار‌های خطرناکی ازجمله جاسوسی انجام داده‌اند، مورد بخشش قرار داد.

جلالیان با اشاره به اینکه معمولا در همه جای دنیا محکومان امنیتی به‌صورت ویژه نگهداری شده و تحت محدودیت‌های سخت قرار می‌گیرند، گفت: در نظام حقوق داخلی دیگر کشور‌ها برای این دسته از محکومان حتی ارفاق‌های قانونی که برای بقیه محکومان وجود دارد، دیده نشده است.

وی ضمن تحسین تدبیر عفو معیاری توسط رئیس قوه قضاییه و نگاهی به نظام حقوق داخلی دیگر کشورها، گفت: اتفاقی که در عفو ۱۱۵ محکوم امنیتی در کشور رخ داده است، نشان‌دهنده نگاه بلند حقوق بشری رئیس قوه قضاییه است؛ در عین حال نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری نگاه عفو و بخشش بسیار بلندی در ذهن دارند و معتقدند که باید به هر حال کمک کرد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه به ابعاد گسترده نگاه حقوق بشری در نظام حقوق داخلی ایران اشاره کرد و گفت: این نگاه در لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور که توسط وزارت دادگستری تدوین و تنظیم شد و نظر‌های رئیس قوه قضاییه هم با جدیت در آن اعمال شد، دیده می‌شود، لایحه‌ای که به‌زودی تبدیل به قانون می‌شود؛ نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه به ایرانیان خارج از کشور قابل تحسین است که تاکید داشتند نگاه امنیتی یا تقلیل‌گرایانه نباید نسبت به ایرانیان خارج از کشور وجود داشته باشد.

وی گفت: دلیل اینکه حقوق داخلی ما به سمت عفو و بخشش پیش می‌رود، نتیجه همان نگاه ویژه به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ ما در عمل هم شاهد هستیم که این نگاه‌های ارزشمند به قانون تبدیل شده‌اند یا در حال تبدیل شدن به قانون هستند و در حوزه اجرا نیز بروز و نمود دارند؛ در همین چارچوب، اکنون بیش از ۱۰۰ محکوم امنیتی که اثبات اتهام شده، احکامشان برای اجرا رفته و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند، مشمول عفو شده‌اند.

جلالیان گفت: این نگاه‌ها و اقدام‌ها از منظر حقوق بشری در حوزه بین‌الملل مورد توجه هستند؛ ضمن اینکه از منظر حقوق شهروندی در سطح ملی چنین اقدام‌هایی قابل تحسین و قابل توجه هستند؛ امیدواریم که این نگاه‌های پدرانه و نگاه‌های بلندی که در دستگاه قضایی نسبت به آحاد مردم و آحاد شهروندان وجود دارد، مستمر و مداوم باشد تا بتوان از آن در هدایت بیشتر و بهتر جامعه بهره گرفت.

منبع: میزان

برچسب ها: حقوق بشر ، دادگستری
خبرهای مرتبط
انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور
ضرورت اجرای اصل مقابله با بی‌کیفرمانی
۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فحاشی کردن بزرگترین خشونته
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مخالفا اگه خشونت به خرج ندن آزادن تظاهرات کنن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اونایی که اقدام مسلحانه نمیکنن و فقط مودبانه انتقاد میکنن نباید زندانی بشن ولو تظاهرات کنن
۰
۲
پاسخ دادن
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
آخرین اخبار
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
نکات حیاتی برای ایمنی در زمان زلزله + فیلم
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
۵۵ درصد جوانان مستقل شده بهزیستی دارای شغل هستند
نسل فعلی نوجوان کشور، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده است
بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در خیابان کارگر / محور پرتردد منطقه ۱۱ نونوار شد
جزئیات مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید پایتخت برای معلولان
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
۱۰۵۰ بیمار ای‌بی در کشور شناسایی شدند/ پانسمان این بیماری تحریم است
۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده‌اند
ثبت بیش از ۵۴۰ هزار واقعه ولادت در کشور طی ۷ ماه امسال
جنسیت و سن، در میزان درک خطر رانندگان مؤثر است
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به منظور رد مال تحویل داده شد
معاونین وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
وضعیت ترافیکی صبح امروز معابر و بزرگراه‌ها در پایتخت
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
کیفیت هوای پایتخت ۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص آلودگی ۸۹ و در وضعیت قابل قبول