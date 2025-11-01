باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نوریسپهر، گفت : مطالعات نشان میدهد که ریزپلاستیکها نهتنها در آبزیان و محصولات کشاورزی یافت میشوند، بلکه در خون انسان، ریهها و حتی جفت جنین نیز شناسایی شدهاند.
این متخصص حوزه بهداشت محیط افزود: این ذرات به دلیل سطح وسیع و خاصیت جذب مواد شیمیایی سمی، میتوانند حامل فلزات سنگین و ترکیبات خطرناک باشند. تجمع آنها در بدن با التهابهای مزمن، اختلالات هورمونی، آسیب به سیستم ایمنی و افزایش ریسک برخی سرطانها مرتبط دانسته میشود.
او با بیان اینکه مدیریت صحیح پسماندهای پلاستیکی یک ضرورت فوری برای حفظ سلامت جامعه است، خاطرنشان کرد: کاهش تولید و مصرف پلاستیکهای یکبارمصرف از طریق فرهنگ سازی و توسعه فناوریهای بازیافت ایمن و همچنین آگاهیبخشی عمومی درباره اثرات ریزپلاستیکها میتواند از بار بیماریهای ناشی از این آلاینده خاموش بکاهد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: اگر روند فعلی ادامه یابد، پیشبینی میشود تا سالهای آینده میزان ریزپلاستیکها در محیط زیست بهطور تصاعدی افزایش یابد و مقابله با اثرات آنها دشوارتر شود. امروز باید تصمیمگیریهای جدی در سطح ملی و جهانی برای کنترل این بحران زیستمحیطی و بهداشتی اتخاذ شود.