تفاهم‌نامه همکاری به منظور راه‌اندازی شهر لجستیک تهران امروز بین شهر فرودگاهی امام خمینی و راه آهن منعقد می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عنوان اصلی‌ترین دروازه هوایی کشور، در حال تبدیل شدن به یک هاب (مرکز) لجستیک هوایی و باری منطقه‌ای است. این فرآیند از طریق برنامه‌ریزی جامع و تشکیل یک شهر لجستیکی در محدوده منطقه آزاد این فرودگاه دنبال می‌شود.

شهر لجستیکی یک مجموعه زیرساختی متمرکز است که با هدف تسهیل، تجمیع، و بهینه‌سازی فرآیندهای زنجیره تأمین، انبارش، بسته‌بندی، توزیع، و مدیریت کالا (به‌ویژه کالاهای هوایی) طراحی و ساخته می‌شود. در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، این شهر لجستیکی به عنوان هسته اصلی فعالیت‌های باری و تجاری در این منطقه آزاد تعریف شده است.

این پروژه برای اقتصاد ملی و جایگاه منطقه‌ای ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند:تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای: هدف اصلی این است که این منطقه به عنوان یک مرکز توزیع مهم برای کالا در شرق، غرب، شمال و جنوب منطقه عمل کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، این شهر می‌تواند پل ارتباطی حیاتی در تجارت بین‌المللی باشد.

توسعه حمل و نقل هوایی و ترکیبی: این شهر لجستیکی نه تنها بار هوایی را مدیریت می‌کند، بلکه به عنوان یک نقطه اتصال مهم برای حمل و نقل ترکیبی (هوایی، ریلی و جاده‌ای) نیز عمل خواهد کرد.

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی: اعلام شده است که جابجایی هر ۱۰۰ هزار تن بار در فرودگاه، معادل یک میلیون نفر مسافر ارزش‌افزوده برای کشور ایجاد می‌کند. توسعه لجستیک مستقیماً بر رشد اقتصادی، تولید و اشتغال تأثیر می‌گذارد. با تبدیل شدن به منطقه آزاد و ارائه تسهیلات قانونی (مانند معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، تسهیلات گمرکی و حذف مالیات بر ارزش افزوده)، این شهر بستری جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.

امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت راه‌آهن

در همین راستا، امروز قرار است تفاهم‌نامه همکاری به منظور راه‌اندازی شهر لجستیک تهران میان شرکت شهر فرودگاهی امام (ره) و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به امضا برسد.

رامین کاشف‌آذر، سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، در این رابطه اعلام کرد:با عنایت به سند آمایش مراکز لجستیک کشور و شناسایی ظرفیت‌های شهر فرودگاهی به عنوان شهر لجستیک پایتخت، تفاهم‌نامه‌ای به منظور شناسایی توأمان شهر فرودگاهی و آپرین تحت عنوان شهر لجستیک استان تهران برقرار شد. در همین راستا، هم‌افزایی فضای کسب و کار، تعامل طرفین در توسعه خدمات، تبادل فناوری و تجارب و برقراری اتصال ریلی شهر فرودگاهی، محورهای تفاهم را شکل می‌دهند.

سرپرست شهر فرودگاهی با اشاره به اعتبار تفاهم‌نامه و محورهای اصلی شهر لجستیک تهران گفت: این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا و مبادله به مدت دو سال شمسی اعتبار دارد و با موافقت کتبی طرفین قابل تمدید خواهد بود. با این تفاهم‌نامه، امکان بهره‌برداری شهر فرودگاهی از شبکه ریلی و مرکز آپرین از شبکه هوایی محقق می‌شود.

گفتنی است تفاهم‌نامه همکاری به منظور راه‌اندازی شهر لجستیک تهران از مهمترین اقدامات شهر فرودگاهی محسوب می‌شود و با توجه به امکان متمرکزسازی استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای در شهر فرودگاهی، این همکاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
وقتی یک توریست وارد فردوگاه امام خمینی می شوند .فکر میکنند ِوارد کشور عقب افتاده امدند
زشت ترین فردوگاه است و ابرویمان میرود
باید فردوگاههایمان در سطح پیشرفت موشک و دفاعی مون باشه .نه در سطح خودورهایمان
۰
۲
پاسخ دادن
