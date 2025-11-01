در پی دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، نشست مشترکی با حضور مسئولان سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  در پی دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی پیرامون بررسی موضوعات مرتبط با نهاده‌های دامی، نشستی به منظور بررسی علت التهاب در بازار نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران با حضور معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل امور جهاد کشاورزی، بازرسان و کارشناسان بازرسی امور جهاد کشاورزی و همچنین معاونین وزارت جهاد کشاورزی؛ حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی، هومن فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و جعفری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر مدیران و کارشناسان آن وزارتخانه برگزار شد.

احمد اسدیان معاون امور تولیدی سازمان بازرسی در این نشست ضمن تشریح موضوع جلسه و بیان کمبود نهاده‌های دامی و نارضایتی دامداران و مرغداران از وضعیت موجود که باعث کم شدن تولید شده و با توجه به گزارش‌ها در مورد تخلف بعضی از واردکنندگان در خصوص عدم عرضه به موقع نهاده‌ها و حتی با اخذ قیمت آن و عدم نظارت مؤثر وزارت جهاد کشاورزی بر وضعیت موجود از جمله؛ عدم بررسی دقیق وضعیت دریافت لیست نهاده‌هایی که تحویل نشده‌اند؛ از مسئولین مربوطه خواست با ارائه آمار و اطلاعات در خصوص دلایل نابسامانی و التهابات موجود در بازار نهاده‌های دامی، با وجود واردات بیشتر در مقایسه با سال گذشته اعلام نظر کنند و مسئولان مربوطه پس از بیان مشکلات، تاکید کردند که پس از ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع در روز‌های اخیر، دستگاه‌های دولتی مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت اقدام به تأمین و گشایش بخشی از اعتبارات ارزی و به تبع آن بازرگانان نیز اقدام به پهلودهی کشتی‌ها، ترخیص و عرضه نهاده کرده‌اند.

در پایان معاون امور تولیدی سازمان ضمن تاکید بر ناکافی بودن توضیحات و با مطرح کردن ۱۲ سئوال؛ از معاونین وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان سازمان‌های مربوطه خواست؛ موضوعات مطرح شده را بررسی و به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.

وی همچنین تاکید کرد که شرکت‌های وارد کننده‌ای که مرتکب تخلف در عرضه یا ثبت نهاده در بازارگاه و حمل آن به دامدار شده‌اند، به مراجع ذیربط معرفی کنند.

اسدیان همچنین به بازرسان مربوطه دستور داد؛ در صورتی که مسئولان بخش‌های مختلف جهاد در انجام وظیفه از جمله ثبت سفارش به موقع یا نظارت بر توزیع کوتاهی کرده‌اند، شناسایی و به دستگاه قضایی یا تخلفات اداری معرفی شوند.

معاون تولیدی سازمان بازرسی با تاکید بر برخورد با شرکت‌هایی که نهاده وارد کرده ولی توزیع نمی‌کنند یا فروخته‌اند ولی تحویل نمی‌دهند، وزارت جهاد کشاورزی را به کاهش سهمیه به اینگونه شرکت‌ها در آینده مکلف کرد.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بله جو وذرت و....به اسم دامدار بدبخت وب کد ملی همون دامدار به عنوان سهميه وبا ارز دولتی می‌خریدند وبا هزار منت وبا نرخ آزاد به همن دامدار میفروختن،،،،کیا ؟تعاونیهایی که صاحباشون که تا چند سال پیش خودشون یه کارگر جزئی بودن و حالا یه استان را میتونن بخرن،،،،اینها اگه رانت نیست اگه فساد نیست پس چیه؟
اعتراض دامدار هم که بلند بشه سریعا میگن کدیکتای شما تایید نشده، ،،اگه واقعا سازمان بازرسی میخواد بررسی کنه وعدالت باشه یه بررسی دقیق بر تعاونی‌های فارس شهرستان سروستان داشته باشه
خیلی‌هاشون با کمک جهاد سالها حق دامدار را خوردند تماما جو سهميه آوردن وآزاد فروختن و،،،،،،
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
الان این خبر چه مشکلی از ملت ایران باز کرد. بابا اخباری رو کار کنید که تلنگری باشه برای مسئولان برای رفع مشکلات و موانع اسایش ملت. جای این اخبار مطالبه گر باشید از حقوق مردم. شجاع باشید و از همه مدیران اعم از قوه مجریه و مقننه و قضائیه در رفع مشکلات مردم طلب کنید از اونها. حقایق موجود مملکت به گوش اونها برسانید. نان که سرسفره میبرید حلال کنید. از مشکلات معیشتی. بی کاری. پارتی بازیها. از گرانی ها. از رانت ها. از قوانینی که دیگه کارایی ندارند. از قوانینی که به نفع مردم هست و اجراا نمیشه. از بی عدالتی های اموزشی در تمام سطوح. از وام دهندگان بانکی که حداقل ها رو به ملت نمیدهند. عوضش میلیاردها تومان رو به نورچشمی ها خودشان میدهند. و دها وصدها و هزاران موضوع دیگه خبر بنویسید. یکم به خودتون و خانواده بزرگتان که ملت شما هستند متعصب باشید.خط فقر تو کشور بیداد میکنه. مردم واقعا دیگه کمرشون تو گرانی ها شکست. جوانان رو دریابید.خبری کارکنید که مشکل کار وشغل وازدواح انها رو حل کنه؛ سالمندان رو دریابید.سالها سخت پس از بازنشستگی. قیمت گران وسرسام اور داروها و خدمات پاراکلینیکی برای سالمندان.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
از بنادر تا دادستان و خیلی ها را روشوه می دهند. تا در مقابل تخلف سکوت کنند رشوه ی غیر قابل رصد از نوع سکه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
لوبیا چیتی چرا انقدر گرونه ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
واردات و توزیع خوراک دام از قدیم و تقریبا در همه دولت‌ها به عنوان بزرگترین کالای وارداتی ارز بر کشور مطرح بوده و دارای چالش‌ها و رانتخواریهای فراوانی بوده است. صادرات مجدد خوراک دام یا به عبارت دیگر قاچاق آن به کشورهای همسایه نیز همانند سایر کالاها مطرح هست.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حسن نژاد معاون امور تولیدات دامی، اکبر فتحی معاون برنامه ریزی و اقتصادی، هومن فتحی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و جعفری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و دیگر مدیران و کارشناسان آن وزارتخانه برگزار شد خاک بر سرتان با کار کردنتان باید حتماً سر صدا بلند شود تا کار کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۰۹:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
همه آنهایی که سنگ اندازی میکنن و با مشکلات بیشتر برای مردم باعث ریختن آب در آسیاب دشمن میشوند برخورد کنید رانت خواری و ...را جمع کنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چه گندی زدن که پای دادگستری هم کشیده شده وسط
۰
۵
پاسخ دادن
