سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان + فیلم

نهم آبان سالروز عملیات مردمی ذوالفقار آبادان و نقش آفرینی شهید دریاقلی سورانی قهرمان ملی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید دریاقلی سورانی در جریان حمله متجاوزانه رژیم بعثی عراق به ایران و پس از اشغال خرمشهر، در منطقه کوی ذوالفقاری شهر آبادان به صورت اتفاقی متوجه تحرکات شبانه سربازان عراقی و عبور آن‌ها از رودخانه بهمنشیر برای حمله غافلگیر کننده و اشغال این شهر شد.

او به سرعت با دوچرخه اش مسیر طولانی (حدود ۹ کیلومتری) را تا مرکز شهر رکاب زد و با فریادهایش، مردم و مدافعان آبادان را از ماجرای نفوذ و توطئه دشمن آگاه کرد.

دریاقلی سورانی چند روز پس از واقعه کوی ذوالفقاری بر اثر انفجار گلوله خمپاره، پای راستش را از دست داد و سرانجام بر اثر جراحات واردشده به شهادت رسید.

 

سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان
سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان
سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
خداوند رحمتشون کنه و عزتشون بده انشالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بعد کار این نیروهای نظامی این بی سیم ها دقیقا زمان جنگ چی بود
