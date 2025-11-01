سالروز حماسه ذوالفقاری آبادان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید دریاقلی سورانی در جریان حمله متجاوزانه رژیم بعثی عراق به ایران و پس از اشغال خرمشهر، در منطقه کوی ذوالفقاری شهر آبادان به صورت اتفاقی متوجه تحرکات شبانه سربازان عراقی و عبور آن‌ها از رودخانه بهمنشیر برای حمله غافلگیر کننده و اشغال این شهر شد.

او به سرعت با دوچرخه اش مسیر طولانی (حدود ۹ کیلومتری) را تا مرکز شهر رکاب زد و با فریادهایش، مردم و مدافعان آبادان را از ماجرای نفوذ و توطئه دشمن آگاه کرد.

دریاقلی سورانی چند روز پس از واقعه کوی ذوالفقاری بر اثر انفجار گلوله خمپاره، پای راستش را از دست داد و سرانجام بر اثر جراحات واردشده به شهادت رسید.