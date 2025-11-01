باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی طهاری دبیر شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو با اشاره به نقش مؤثر فناوری نانو در بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه صنعت کشور، از آغاز به کار این رویداد علمی از فردا در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران خبر داد.

طهاری گفت: نمایشگاه امسال از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ هر روز پذیرای علاقه‌مندان، صنعتگران و فعالان زیست‌بوم فناوری نانو کشور خواهد بود. در این دوره بیش از ۱۵۲ شرکت و نهاد فناور داخلی در معرفی آخرین محصولات، خدمات و دستاورد‌های خود مشارکت دارند.

وی افزود: یکی از برنامه‌های ویژه این دوره، برگزاری نشست سفرا در روز دوشنبه است. این نشست با هدف آشنایی کشور‌های مختلف با پیشرفت‌های فناورانه ایران و ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک برگزار می‌شود. در این برنامه شرکت‌های ایرانی دستاورد‌های خود را در حوزه‌هایی نظیر نانوحباب‌ها، نانوکاتالیست‌ها، نانودارو‌ها و سایر فناوری‌های نوین به سفیران کشور‌های مختلف ارائه خواهند کرد.

دبیر نمایشگاه همچنین از تقدیر از برترین صادرکنندگان فناوری نانو خبر داد و گفت: در حاشیه این نشست، از ۱۵ شرکت برتر صادراتی در پنج شاخص اصلی شامل میزان صادرات، پیچیدگی و ارزش افزوده محصولات، تنوع مقاصد صادراتی، رشد نسبت به سال گذشته و ورود شرکت‌های جدید به عرصه صادرات تقدیر می‌شود. هدف ما تقویت فرهنگ صادرات محصولات فناورانه و افزایش سهم فناوری نانو در اقتصاد کشور است.

طهاری درباره حضور شرکت‌های خارجی در این رویداد اظهار کرد: در این دوره هیئت‌های تجاری از کشور‌های مختلف به عنوان بازدیدکننده حضور خواهند داشت. هرچند نمایشگاه ماهیت تخصصی دارد، اما برنامه‌هایی برای عموم مردم نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در قالب طرح نانوپیمایی، گروه‌هایی از دانش‌آموزان و دانشجویان برای آشنایی نزدیک با فناوری نانو از نمایشگاه بازدید می‌کنند. همچنین اساتید دانشگاه‌ها، نهاد‌های تأمین مالی، و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات توسعه فناوری نیز در این رویداد حضور دارند تا پیوند میان علم، صنعت و سرمایه‌گذاری تقویت شود.

طهاری در پایان با اشاره به کاربرد‌های نانو در زندگی روزمره گفت: فناوری نانو در حوزه‌هایی نظیر انرژی، سلامت، بهداشت و محیط زیست نقش مهمی دارد. برای نمونه، تولید نانوکاتالیست‌ها در کشور باعث شده پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بدون وابستگی به واردات بتوانند فرآورده‌های نفتی تولید کنند. یکی از شرکت‌های فعال در این حوزه سال گذشته بیش از ۱۲ میلیون دلار صادرات داشت که نشان از کیفیت بالای محصولات ایرانی دارد.

به گفته دبیر نمایشگاه، شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو علاوه بر نمایش دستاورد‌های علمی و صنعتی کشور، بستری برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان خواهد بود.