کره شمالی در سایه برگزاری اجلاس رهبران کره جنوبی و چین، با انتشار بیانیه‌ای هرگونه گفت‌و‌گو درباره خلع سلاح اتمی را «خیال واهی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره شمالی در بیانیه‌ای پیش از اجلاس رئیس جمهور کره جنوبی و رئیس جمهور چین، خلع سلاح اتمی در شبه‌جزیره کره را یک «خیال واهی» خواند. «ما با شکیبایی ثابت خواهیم کرد که  با وجود هرگونه بحثی در مورد خلع سلاح هسته‌ای، این امر همچنان یک رویای دست نیافتنی است.» این را وزیر امور خارجه کره شمالی، پاک میونگ هو، اعلام کرد.

اولین دور از این مذاکرات روز شنبه در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC) برگزار خواهد شد.

کره جنوبی: تعهد به اعتمادسازی با کره شمالی

رئیس جمهور کره جنوبی، لی جائه میونگ، در مراسم پایانی اجلاس APEC در گیونگجو اعلام کرد که کشورش به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تنش‌های نظامی و اعتمادسازی با کره شمالی ادامه خواهد داد.

وی گفت: «مقابله نظامی، تنش و مسائل هسته‌ای نه تنها در شبه‌جزیره کره، بلکه در کل منطقه آسیا-اقیانوسیه، ثبات و همکاری را محدود کرده است.»

او افزود: «جمهوری کره در پی گشایش فصل جدیدی در شبه‌جزیره کره از طریق همزیستی مسالمت‌آمیز و رفاه مشترک است و بر اساس اصل حل مسائل از طریق گفت‌و‌گو هدایت می‌شود.» رئیس جمهور کره جنوبی تأکید کرد که کشورش قبلاً گام‌هایی برای کاهش تنش‌ها و بازسازی اعتماد با کره شمالی برداشته و به پیشبرد صلح ادامه خواهد داد.

کره شمالی و روسیه: بررسی همکاری دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مرکزی کره (KCNA)، کره شمالی و روسیه در یک جلسه مشترک کمیته اقتصادی، در مورد اجرای برنامه‌های همکاری دوجانبه خود بحث کردند.

وزیر روابط اقتصادی خارجی کره شمالی، یون جونگ هو، با وزیر منابع طبیعی روسیه، الکساندر کوزلوف، در پیونگ یانگ دیدار و در مورد همکاری اقتصادی دو کشور گفت‌و‌گو کردند. علاوه بر این، وزیر امور خارجه کره شمالی، چو سون هوئی، در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ملاقات کرد و از بلاروس نیز دیدار نمود.

برچسب ها: کره شمالی و کره جنوبی ، خلع سلاح اتمی ، شبه جزیره کره
۱۱:۲۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگه آمریکا کرد اونم باید بکنه
