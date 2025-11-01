ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های گذشته یک ویلا ۸ هزار متری مجلل متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی و با دستور قضایی توقیف شد.

این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده و سند مالکیت آن با مبلغ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به نام بانک ملت صادر شده است.

اکبر رحیمی درآباد این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. 

در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود.

با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود.

اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش در دادگاه به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۹۷۹۳۴۳۷۱۷۱۴۸۱ ریال در حق صندوق دولت، ب: به اتهام قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ۲۰۵۰۱۸۶۹۴۱۱۲۵۰ ریال در حق صندوق دولت ج: از باب مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق د: به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری و ضبط مبلغ ۱۴۷۳۳۶۶۶۰۸۳۸۹۳۰ ریال به نفع دولت و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری، ضبط مال الرشاء محکوم شد. 

متهم مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

همچنین محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و چهارصد و چهار رسید صد و شصت و سه هزار و پانصد و سی و چهار یورو (۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو) محکوم شده است. 

محکوم‌علیه اکبر رحیمی درآباد الف: بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۳۸۱/۳۵۸ ریال ب: بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد ریال د: بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۶۳۷۲۰۶۴۰۲۲۵۵۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است. 

محکوم علیه اکبر رحیمی مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت اشد قابلیت اجرا دارد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بیایید سفره باز است تا بنوشیم
بدست آریم و از بهرش نکوشیم
نباشیم خسته و زار و عرق ریز
فقط تکیه زنیم ماپشت یک میز
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اختلاس؟!!؟؟ تورو خدا به حرامخواری کلاس ندید. راحت بگید.!! بگید دزدی کرده!!!! یه سری ها هنوز نمیدونن اختلاس یعنی چه!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مثل اینکه این مخلصین اتخلاس کننده شدن پیمانکاردولت که براشون ساخت وسازکنند باپول مردم !!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
باید دست مسئولی که از طریق اونها رانت درست کرده برید
وگرنه این افراد فقط مهره سوخته هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بانک ملت اگر این ملک را عرضه کند یعنی بنگاه داری نکرده است
وگرنه معضل داریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینقدر این افراد دزدی کردند ابن ویلا قطره ای بندازید داخل دریا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۹:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کاش دولت این ویلا رو تخریب کند تا درس عبرتی برای مفسدینی که خون مردم رو تو شیشه می‌کنند باشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
یکی میاد اینهمه پول میدزده و جالبتر اینکه مسوولین مملکت میگن همه چیز تحت کنترله.
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دقیقا زدی تو خال، تحت کنترله دیگه همون دزدی سیستماتیک در جریان هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مردم را میگویند نه آنها را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مسئولین یا بی سواد و بی کفایت و نادان و... هستند که نمی‌بینند یا خود شریک ماجرا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
و همچنان دولت روحانی تبعات ویرانگر دارد...
چای دبش با تخصیص ارز و مجوز رانتی در اواخر دولت روحانی (98-99) اتفاق افتاد که بعد از تغییر دولت و کشف ماجرا سروصدای زیادی به پاکرد و به غیر از چای دبش متوجه شدن فرش های نفیس کاخ سعدآباد هم اتفاقی و یهویی گم شده

پیگیر ماجرا که شدن با تمسخر گفتن احتمالا بردن بشورن
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هفتاد درصد ارز تخصیصی به چای دبش طبق اعلام رسمی توی دولت سیزدهم بوده نه دوازدهم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دوتا از افراد کابینه دولت ۱۳ هم بودن که خود آقای رئیسی اینها را تحویل قوه قضائیه دادن و عذر شون را خواستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حالا اگه آدم عادی بود سریع اعدام میشد! اعدامش کنید این اختلاسگر دزد شیطان صفت و مال مردم خور را
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حالا رفت دست بانک ملت ،خدا کند آن ها با این سرمایه تورم درست نکنن
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
به نظرم بانک ها باید خانه ها و زمین ها را به مردم بدهند
بانک فقط باید بانکداری را انجام دهد،بانک ها بنگاه نیستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دستاورد دولت قدیس سیزدهم ویلای ۵۰۰۰میلیاردی و زمین ۴۲۰۰متری ازگل صدیقی وکمبوددارو وشیرخشک ودلار۷۰تومنی گرانی سرسام اورو تورم۸۰درصدی و.....
۱۲
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
متاسقم برات. متاسفم. متاسفم متاسفم. حیف که چقدر راحت دنیا واخرتت رو راحت میفروشید. ایمانت چند فروختی باباجان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
داداشی متری چند حساب کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟متری حدودا 300 میلیون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه کجاست اینحا؟؟؟؟؟موناکو؛نیویورک؛پاریس؛توکیو؟؟؟؟؟؟؟؟؟
۵
۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
دروغه محضه باور نکن .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
یکی دیگه تو بانک ملت میکشه بالا دزد زیاده
۰
۲۱
پاسخ دادن
Kuwait
ناشناس
۱۵:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینو گرفتید به کی میفروشید ، به یه دزد دیگه !
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
از این جیب به اون جیب
