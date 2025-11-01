باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هشدار سازمان بازرسی به وزارت جهاد کشاورزی + فیلم

سازمان بازرسی به وزارت جهاد کشاورزی نسبت به فرآیند‌های توزیع و فروش نهاده‌های دامی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بازرسی به وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به برخی مشکلات واحدهای تولیدی در فرآیندهای توزیع و فروش نهاده‌های دامی هشدار داد.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هشدار کافی نیست باید برخورد قاطع شود مخصوصا با مدیران
