هشدار سازمان بازرسی به وزارت جهاد کشاورزی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0647 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u060c \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0648\u0627\u062d\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0631\u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0648 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0646\u0647\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0627\u0645\u06cc \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0