رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از تامین نیروی انسانی مورد نیاز بخش الحاقی بیمارستان هاجر شهرکرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحیفرد در بازدید میدانی و برنامهریزی جهت تکمیل و افتتاح فاز الحاقی بیمارستان هاجر شهرکرد به همراه رئیس منابع فیزیکی وزارت بهداشت و نمایندگان نهاد ریاست جمهوری گفت: برنامهریزیهای لازم برای تکمیل، تجهیز و افتتاح رسمی این مرکز درمانی انجام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: احداث بخش الحاقی بیمارستان هاجر با ۲۰ هزار متر مربع زیربنا در ۶ طبقه علیرغم محدودیتهای شدید منابع، با پیگیریهای مستمر تداوم یافته است.
سلیمی رئیس منابع فیزیکی وزارت بهداشت نیز گفت: با تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه تکمیل و تجهیز آن از هفته آتی آغاز می شود.
وی ادامه داد: تجهیزاتی نظیر پد هلیکوپتر و بخشهای مدرن تصویربرداری و پرتودرمانی (دستگاه شتاب دهنده خطی و سی تی سیمولاتور) در این مرکز پیشبینی و نصب شده است.
دکتر صالحی فرد رییس دانشگاه اضافه کرد: فرآیند جذب نیروی انسانی این بیمارستان نیز از طریق آزمون اخیر وزارت بهداشت انجام شده است.
وی گفت: برای تسریع در تکمیل و تجهیز پروژه، از حمایت و همکاری سه نهاد مهم شامل نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت بهره گرفته میشود.