رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران از آغاز طرح سراسری کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران از آغاز طرح سراسری کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها خبر داد و گفت: این طرح بنا بر تدابیر و ابلاغ پلیس راه فراجا، از روز شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به‌مدت یک هفته، در راه‌های بزرگراهی و آزادراهی مازندران و به‌طور هم‌زمان در سایر استان‌های کشور به اجرا درمی‌آید.

او هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی عبور و مرور، انضباط بخشی، کاهش تصادفات و جلوگیری از انسداد باند سرعت توسط وسایل نقلیه سنگین عنوان کرد و افزود: بر اساس این طرح، تردد ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها ممنوع بوده و رانندگانی که با ورود به این لاین موجب اختلال در جریان ترافیک یا مانع سبقت سایر خودرو‌ها شوند، با اعمال قانون مواجه خواهند شد.

عبادی در پایان از رانندگان وسایل نقلیه سنگین خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس راه، در ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات نقش مؤثری ایفا کنند.

